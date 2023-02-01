Власти ХМАО предложили бизнесу весомый аргумент для привлечения инвестиций в регион

Инвестиционный совет Югры под руководством губернатора ХМАО Натальи Комаровой совместно с Минэкономразвития России заключили соглашение о защите капиталовложений в регион. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель.
«Совместно с Минэкономразвития запустили соглашение о защите капиталовложений. То есть это механизм, при котором мы гарантируем неизменение налогов. При этом есть возможность получить у инвесторов компенсацию части затрат, связанных с созданием инфраструктуры. Взамен мы даем инвестиции, рабочие места и налоговые поступления», — сказал Генкель.
Важным моментом, по мнению Генкеля, является то, что компенсация затрат производится уплаты налогов. «Мы первые в России запустили такое региональное соглашение. За вычетом того, что компенсируем, получаем порядка 500 млн рублей в региональный и муниципальный бюджеты», — дополнил вице-губернатор Югры, курирующий экономику.
Ранее URA.RU сообщало, что заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании.
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