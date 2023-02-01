Власти ХМАО предложили бизнесу весомый аргумент для привлечения инвестиций в регион

Правительство ХМАО заключило соглашение о защите капиталовложений

02 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Инвестсовет под руководством губернатора ХМАО Натальи Комаровой защитит инвесторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инвестиционный совет Югры под руководством губернатора ХМАО Натальи Комаровой совместно с Минэкономразвития России заключили соглашение о защите капиталовложений в регион. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Совместно с Минэкономразвития запустили соглашение о защите капиталовложений. То есть это механизм, при котором мы гарантируем неизменение налогов. При этом есть возможность получить у инвесторов компенсацию части затрат, связанных с созданием инфраструктуры. Взамен мы даем инвестиции, рабочие места и налоговые поступления», — сказал Генкель.



Важным моментом, по мнению Генкеля, является то, что компенсация затрат производится уплаты налогов. «Мы первые в России запустили такое региональное соглашение. За вычетом того, что компенсируем, получаем порядка 500 млн рублей в региональный и муниципальный бюджеты», — дополнил вице-губернатор Югры, курирующий экономику.



Ранее URA.RU сообщало, что заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании.

Инвестиционный совет Югры под руководством губернатора ХМАО Натальи Комаровой совместно с Минэкономразвития России заключили соглашение о защите капиталовложений в регион. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Совместно с Минэкономразвития запустили соглашение о защите капиталовложений. То есть это механизм, при котором мы гарантируем неизменение налогов. При этом есть возможность получить у инвесторов компенсацию части затрат, связанных с созданием инфраструктуры. Взамен мы даем инвестиции, рабочие места и налоговые поступления», — сказал Генкель. Важным моментом, по мнению Генкеля, является то, что компенсация затрат производится уплаты налогов. «Мы первые в России запустили такое региональное соглашение. За вычетом того, что компенсируем, получаем порядка 500 млн рублей в региональный и муниципальный бюджеты», — дополнил вице-губернатор Югры, курирующий экономику. Ранее URA.RU сообщало, что заключены соглашения с первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани (ХМАО), создание которой ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На территории ОЭЗ будут работать строительные и деревообрабатывающие компании.