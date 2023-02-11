Турецкие волонтеры пожаловались на гуманитарную помощь из Европы

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, гуманитарная помощь, товар, погрузка, груз, грузовик, грузоперевозки
В Турции пожаловались на вещи из Европы и США (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Жители Турции пожаловались на ненужные, устаревшие и грязные вещи, которые они получают в рамках гуманитарной помощи от Европы и США. Страна начала принимать помощь после крупнейшего за последние годы землетрясения на территории государства и соседствующих с ней стран.

«Хелпбоксы, поступившие в сортировочный центр в Измире (Турция — прим. URA.RU) из США и Европы забиты сильно использованными и не самыми необходимыми вещами. Кружева, шпильки, вечерние платья, косметика и прочие атрибуты для вечеринок», — пишет telegram-канал Mash, ссылаясь на комментарии турецких волонтеров о гуманитарной помощи Запада. Как отметили журналисты, в других пунктах гуманитарной помощи ситуация бывает еще хуже — порой приходят грязные вещи с неприятным запахом, которые, судя по всему, были найдены в мусорках.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля и вызвало множество разрушений и жертв по всей стране. Поисково-спасательные работы ведутся экстренными службами до сих пор, а число погибших в результате природной катастрофы на данный момент превысило двадцать тысяч человек. Среди погибших есть также и граждане России, отмечает Vse42.Ru.

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Жители Турции пожаловались на ненужные, устаревшие и грязные вещи, которые они получают в рамках гуманитарной помощи от Европы и США. Страна начала принимать помощь после крупнейшего за последние годы землетрясения на территории государства и соседствующих с ней стран. «Хелпбоксы, поступившие в сортировочный центр в Измире (Турция — прим. URA.RU) из США и Европы забиты сильно использованными и не самыми необходимыми вещами. Кружева, шпильки, вечерние платья, косметика и прочие атрибуты для вечеринок», — пишет telegram-канал Mash, ссылаясь на комментарии турецких волонтеров о гуманитарной помощи Запада. Как отметили журналисты, в других пунктах гуманитарной помощи ситуация бывает еще хуже — порой приходят грязные вещи с неприятным запахом, которые, судя по всему, были найдены в мусорках. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля и вызвало множество разрушений и жертв по всей стране. Поисково-спасательные работы ведутся экстренными службами до сих пор, а число погибших в результате природной катастрофы на данный момент превысило двадцать тысяч человек. Среди погибших есть также и граждане России, отмечает Vse42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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