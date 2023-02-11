Турецкие волонтеры пожаловались на гуманитарную помощь из Европы

11 февраля 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

В Турции пожаловались на вещи из Европы и США (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Жители Турции пожаловались на ненужные, устаревшие и грязные вещи, которые они получают в рамках гуманитарной помощи от Европы и США. Страна начала принимать помощь после крупнейшего за последние годы землетрясения на территории государства и соседствующих с ней стран. «Хелпбоксы, поступившие в сортировочный центр в Измире (Турция — прим. URA.RU) из США и Европы забиты сильно использованными и не самыми необходимыми вещами. Кружева, шпильки, вечерние платья, косметика и прочие атрибуты для вечеринок», — пишет telegram-канал Mash, ссылаясь на комментарии турецких волонтеров о гуманитарной помощи Запада. Как отметили журналисты, в других пунктах гуманитарной помощи ситуация бывает еще хуже — порой приходят грязные вещи с неприятным запахом, которые, судя по всему, были найдены в мусорках. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля и вызвало множество разрушений и жертв по всей стране. Поисково-спасательные работы ведутся экстренными службами до сих пор, а число погибших в результате природной катастрофы на данный момент превысило двадцать тысяч человек. Среди погибших есть также и граждане России, отмечает Vse42.Ru.

Жители Турции пожаловались на ненужные, устаревшие и грязные вещи, которые они получают в рамках гуманитарной помощи от Европы и США. Страна начала принимать помощь после крупнейшего за последние годы землетрясения на территории государства и соседствующих с ней стран. «Хелпбоксы, поступившие в сортировочный центр в Измире (Турция — прим. URA.RU) из США и Европы забиты сильно использованными и не самыми необходимыми вещами. Кружева, шпильки, вечерние платья, косметика и прочие атрибуты для вечеринок», — пишет telegram-канал Mash, ссылаясь на комментарии турецких волонтеров о гуманитарной помощи Запада. Как отметили журналисты, в других пунктах гуманитарной помощи ситуация бывает еще хуже — порой приходят грязные вещи с неприятным запахом, которые, судя по всему, были найдены в мусорках. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля и вызвало множество разрушений и жертв по всей стране. Поисково-спасательные работы ведутся экстренными службами до сих пор, а число погибших в результате природной катастрофы на данный момент превысило двадцать тысяч человек. Среди погибших есть также и граждане России, отмечает Vse42.Ru.