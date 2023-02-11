Боец из Екатеринбурга дал пять советов, как подготовиться к отправке на Украину

Платон Маматов: перед отправкой на фронт, нужно записаться в спортзал

12 февраля 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Платон Маматов рассказал о том, как подготовиться к отъезду на фронт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на спецоперацию, поделился пятью важными советами для тех, кто собирается отправиться на Украину. Первое, что нужно сделать перед отправкой — записаться в спортзал, считает Маматов. «Неочевидные вещи, которые никто расскажет: очень важна физподготовка. Некоторые товарищи за день работы с лопатой срывали себе спину, а потом выглядели очень печально. Другие — не могли носить бронежилет, это их убило. Стоит пойти в спортзал и начать бегать по утрам», — написал Маматов в telegram-канале. Также важно уметь уживаться в мужском коллективе, с людьми разных характеров, национальностей, разного возраста и уровня интеллекта, считает Маматов. «Жить вместе придется ежеминутно. Спать в одном тесном блиндаже, копать вместе окоп и кушать из одного котла. Если не получится, то дело кончится тем, что вас кто-нибудь застрелит в пьяной ссоре. Важно вести себя сдержанно, уметь договариваться», — поясняет Маматов. При этом, он отметил, что не представляет, на каких курсах можно такому научиться. Еще одним важным навыком Платон Маматов считает умение справляться с постоянным стрессом. «Вы будете бояться смерти, постоянная опасность создает постоянный стресс. Желательно уметь справляться с ним», — пишет Маматов, отмечая, что в борьбе со стреесом может помочь вера в Бога и психотерапия. «Могут помочь и магические ритуалы. Но больше всего помогает уверенность в себе и товарищах», — уверяет политтехнолог. Также важно уметь оказывать первую медпомощь и обладать навыками жизни и работы в полевых условиях. Маматов называет эти навыки — вопросами выживания. «Многие здесь не умели этого, поэтому погибли», — дополняет пиарщик. Он советует посетить спецкурсы. Для того чтобы научиться жить в полевых условиях, он предлагает чаще ходить в турпоходы или пожить какое-то время в деревне. Резюмируя, пиарщик из Екатеринбурга, отнес тактику, топографию, умение обращаться с оружием и ремонт транспорта к тому, что может и не пригодиться на спецоперации. «Это факультатив, как оказалось, может понадобится, а может и нет», — закончил Маматов. Ранее Платон Маматов рассказывал, как покупал хлеб под обстрелами ВСУ. Также на спецоперации Маматову удалось спасти раненого бойца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на спецоперацию, поделился пятью важными советами для тех, кто собирается отправиться на Украину. Первое, что нужно сделать перед отправкой — записаться в спортзал, считает Маматов. «Неочевидные вещи, которые никто расскажет: очень важна физподготовка. Некоторые товарищи за день работы с лопатой срывали себе спину, а потом выглядели очень печально. Другие — не могли носить бронежилет, это их убило. Стоит пойти в спортзал и начать бегать по утрам», — написал Маматов в telegram-канале. Также важно уметь уживаться в мужском коллективе, с людьми разных характеров, национальностей, разного возраста и уровня интеллекта, считает Маматов. «Жить вместе придется ежеминутно. Спать в одном тесном блиндаже, копать вместе окоп и кушать из одного котла. Если не получится, то дело кончится тем, что вас кто-нибудь застрелит в пьяной ссоре. Важно вести себя сдержанно, уметь договариваться», — поясняет Маматов. При этом, он отметил, что не представляет, на каких курсах можно такому научиться. Еще одним важным навыком Платон Маматов считает умение справляться с постоянным стрессом. «Вы будете бояться смерти, постоянная опасность создает постоянный стресс. Желательно уметь справляться с ним», — пишет Маматов, отмечая, что в борьбе со стреесом может помочь вера в Бога и психотерапия. «Могут помочь и магические ритуалы. Но больше всего помогает уверенность в себе и товарищах», — уверяет политтехнолог. Также важно уметь оказывать первую медпомощь и обладать навыками жизни и работы в полевых условиях. Маматов называет эти навыки — вопросами выживания. «Многие здесь не умели этого, поэтому погибли», — дополняет пиарщик. Он советует посетить спецкурсы. Для того чтобы научиться жить в полевых условиях, он предлагает чаще ходить в турпоходы или пожить какое-то время в деревне. Резюмируя, пиарщик из Екатеринбурга, отнес тактику, топографию, умение обращаться с оружием и ремонт транспорта к тому, что может и не пригодиться на спецоперации. «Это факультатив, как оказалось, может понадобится, а может и нет», — закончил Маматов. Ранее Платон Маматов рассказывал, как покупал хлеб под обстрелами ВСУ. Также на спецоперации Маматову удалось спасти раненого бойца.