Боец из Екатеринбурга дал пять советов, как подготовиться к отправке на Украину

Екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на спецоперацию, поделился пятью важными советами для тех, кто собирается отправиться на Украину. Первое, что нужно сделать перед отправкой — записаться в спортзал, считает Маматов.
«Неочевидные вещи, которые никто расскажет: очень важна физподготовка. Некоторые товарищи за день работы с лопатой срывали себе спину, а потом выглядели очень печально. Другие — не могли носить бронежилет, это их убило. Стоит пойти в спортзал и начать бегать по утрам», — написал Маматов в telegram-канале.
Также важно уметь уживаться в мужском коллективе, с людьми разных характеров, национальностей, разного возраста и уровня интеллекта, считает Маматов. «Жить вместе придется ежеминутно. Спать в одном тесном блиндаже, копать вместе окоп и кушать из одного котла. Если не получится, то дело кончится тем, что вас кто-нибудь застрелит в пьяной ссоре. Важно вести себя сдержанно, уметь договариваться», — поясняет Маматов. При этом, он отметил, что не представляет, на каких курсах можно такому научиться.
Еще одним важным навыком Платон Маматов считает умение справляться с постоянным стрессом. «Вы будете бояться смерти, постоянная опасность создает постоянный стресс. Желательно уметь справляться с ним», — пишет Маматов, отмечая, что в борьбе со стреесом может помочь вера в Бога и психотерапия. «Могут помочь и магические ритуалы. Но больше всего помогает уверенность в себе и товарищах», — уверяет политтехнолог.
Также важно уметь оказывать первую медпомощь и обладать навыками жизни и работы в полевых условиях. Маматов называет эти навыки — вопросами выживания. «Многие здесь не умели этого, поэтому погибли», — дополняет пиарщик. Он советует посетить спецкурсы. Для того чтобы научиться жить в полевых условиях, он предлагает чаще ходить в турпоходы или пожить какое-то время в деревне.
Резюмируя, пиарщик из Екатеринбурга, отнес тактику, топографию, умение обращаться с оружием и ремонт транспорта к тому, что может и не пригодиться на спецоперации. «Это факультатив, как оказалось, может понадобится, а может и нет», — закончил Маматов.
Ранее Платон Маматов рассказывал, как покупал хлеб под обстрелами ВСУ. Также на спецоперации Маматову удалось спасти раненого бойца.
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