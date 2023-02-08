Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на специальную военную операцию, рассказал об эпизоде спасения солдата в зоне СВО. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Из БМП вытащили экипаж, один боец погиб, второй живой. Он сутки пролежал с тяжелой контузией в разбитой машине, при минусовой температуре, под обстрелами», — написал Маматов.
Он подчеркнул, что спасенный 40-летний мужчина из Марий Эл, по словам медиков, выжил чудом. «Доктор Панда оказал первую помощь, а я вывез бойца в госпиталь», — добавил Маматов.
Ранее URA.RU сообщал о о политтехнологе Платоне Маматове, который ушел добровольцем на спецоперацию. Он периодически рассказывает о военных буднях и своем пребывании в зоне СВО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирных жителей Донбасса от украинской агрессии.
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