Екатеринбургский пиарщик поделился военным эпизодом на спецоперации

Маматов рассказал об эпизоде спасения члена экипажа БМП Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на специальную военную операцию, рассказал об эпизоде спасения солдата в зоне СВО. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Из БМП вытащили экипаж, один боец погиб, второй живой. Он сутки пролежал с тяжелой контузией в разбитой машине, при минусовой температуре, под обстрелами», — написал Маматов.

Он подчеркнул, что спасенный 40-летний мужчина из Марий Эл, по словам медиков, выжил чудом. «Доктор Панда оказал первую помощь, а я вывез бойца в госпиталь», — добавил Маматов.

Ранее URA.RU сообщал о о политтехнологе Платоне Маматове, который ушел добровольцем на спецоперацию. Он периодически рассказывает о военных буднях и своем пребывании в зоне СВО.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирных жителей Донбасса от украинской агрессии.