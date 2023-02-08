08 февраля 2023

Екатеринбургский политтехнолог рассказал про спасение бойца на СВО. Фото

Екатеринбургский пиарщик поделился военным эпизодом на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Маматов рассказал об эпизоде спасения члена экипажа БМП Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на специальную военную операцию, рассказал об эпизоде спасения солдата в зоне СВО. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Из БМП вытащили экипаж, один боец погиб, второй живой. Он сутки пролежал с тяжелой контузией в разбитой машине, при минусовой температуре, под обстрелами», — написал Маматов.

Он подчеркнул, что спасенный 40-летний мужчина из Марий Эл, по словам медиков, выжил чудом. «Доктор Панда оказал первую помощь, а я вывез бойца в госпиталь», — добавил Маматов.

Ранее URA.RU сообщал о о политтехнологе Платоне Маматове, который ушел добровольцем на спецоперацию. Он периодически рассказывает о военных буднях и своем пребывании в зоне СВО.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирных жителей Донбасса от украинской агрессии.

БМП из которой вытащили экипаж
Фото:

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Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на специальную военную операцию, рассказал об эпизоде спасения солдата в зоне СВО. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Из БМП вытащили экипаж, один боец погиб, второй живой. Он сутки пролежал с тяжелой контузией в разбитой машине, при минусовой температуре, под обстрелами», — написал Маматов. Он подчеркнул, что спасенный 40-летний мужчина из Марий Эл, по словам медиков, выжил чудом. «Доктор Панда оказал первую помощь, а я вывез бойца в госпиталь», — добавил Маматов. Ранее URA.RU сообщал о о политтехнологе Платоне Маматове, который ушел добровольцем на спецоперацию. Он периодически рассказывает о военных буднях и своем пребывании в зоне СВО. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирных жителей Донбасса от украинской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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