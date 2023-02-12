12 февраля 2023
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Бизнес-тренеры научат коренных жителей ХМАО зарабатывать на оленях

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, морда, ограждение, клетка, дикое животное
Оленеводов Белоярского научат вести хозяйство Фото:

Для оленеводов Белоярского района проведут тренинги по предпринимательству. Представителей коренных малочисленных народов Севера научат составлять бизнес-планы. Об этом сообщил Фонд развития Югры.

«Сертифицированный бизнес-тренер научит оленеводов правильно составлять эффективный бизнес-план оленеводческого хозяйства. Полученные знания участники смогут применить на практике в ходе деловой игры „Развитие ключевых точек бизнеса“», — говорится в публикации на сайте фонда.

Обучение продлится три дня. В нем также примут участие специалисты муниципалитетов, отвечающие за вопросы развития агропромышленной отрасли в ХМАО, представители окружного ветеринарного центра. Они расскажут о господдержке оленеводческих хозяйств, об основах бухгалтерской отчетности и налогообложения. Ветеринары научат, как организовать учет животных с помощью электронных чипов и успешно пройти ветеринарно-профилактическую проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году ХМАО впервые приняла Всемирный конгресс оленеводов. На конгресс приехали делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.

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Для оленеводов Белоярского района проведут тренинги по предпринимательству. Представителей коренных малочисленных народов Севера научат составлять бизнес-планы. Об этом сообщил Фонд развития Югры. «Сертифицированный бизнес-тренер научит оленеводов правильно составлять эффективный бизнес-план оленеводческого хозяйства. Полученные знания участники смогут применить на практике в ходе деловой игры „Развитие ключевых точек бизнеса“», — говорится в публикации на сайте фонда. Обучение продлится три дня. В нем также примут участие специалисты муниципалитетов, отвечающие за вопросы развития агропромышленной отрасли в ХМАО, представители окружного ветеринарного центра. Они расскажут о господдержке оленеводческих хозяйств, об основах бухгалтерской отчетности и налогообложения. Ветеринары научат, как организовать учет животных с помощью электронных чипов и успешно пройти ветеринарно-профилактическую проверку. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году ХМАО впервые приняла Всемирный конгресс оленеводов. На конгресс приехали делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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