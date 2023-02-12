Бизнес-тренеры научат коренных жителей ХМАО зарабатывать на оленях

Для оленеводов Белоярского района проведут тренинги по предпринимательству. Представителей коренных малочисленных народов Севера научат составлять бизнес-планы. Об этом сообщил Фонд развития Югры.
«Сертифицированный бизнес-тренер научит оленеводов правильно составлять эффективный бизнес-план оленеводческого хозяйства. Полученные знания участники смогут применить на практике в ходе деловой игры „Развитие ключевых точек бизнеса“», — говорится в публикации на сайте фонда.
Обучение продлится три дня. В нем также примут участие специалисты муниципалитетов, отвечающие за вопросы развития агропромышленной отрасли в ХМАО, представители окружного ветеринарного центра. Они расскажут о господдержке оленеводческих хозяйств, об основах бухгалтерской отчетности и налогообложения. Ветеринары научат, как организовать учет животных с помощью электронных чипов и успешно пройти ветеринарно-профилактическую проверку.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году ХМАО впервые приняла Всемирный конгресс оленеводов. На конгресс приехали делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.
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