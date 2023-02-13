В городе ХМАО растет количество фенольного жилья

14 февраля 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Фенольные дома представляют опасность для здоровья жителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нягани (ХМАО) с начала 2023 года гражданами предоставлены заключения о превышении фенола в еще 60 жилых помещениях. Об этом рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Количество фенольного жилья многократно увеличивается. Только за январь и начало февраля в Управление жилищной политики дополнительно представлено гражданами 60 заключений о превышении „фенола“ в жилых помещениях», — сообщает мэр. Ямашев уточнил, что все предоставленные заключения в течение года будут приняты в работу. Жилые помещения будут включены в очередность переселения, которая утверждается ежегодно по состоянию на 1 января. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Позднее губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Нягани Ивану Ямашеву переселять людей из домов, в которых обнаружен фенол как можно скорее, так как финансирование открыто. В Сургутском районе для этих целей до конца года планировалось приобрести 43 квартиры.

В Нягани (ХМАО) с начала 2023 года гражданами предоставлены заключения о превышении фенола в еще 60 жилых помещениях. Об этом рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Количество фенольного жилья многократно увеличивается. Только за январь и начало февраля в Управление жилищной политики дополнительно представлено гражданами 60 заключений о превышении „фенола“ в жилых помещениях», — сообщает мэр. Ямашев уточнил, что все предоставленные заключения в течение года будут приняты в работу. Жилые помещения будут включены в очередность переселения, которая утверждается ежегодно по состоянию на 1 января. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Позднее губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Нягани Ивану Ямашеву переселять людей из домов, в которых обнаружен фенол как можно скорее, так как финансирование открыто. В Сургутском районе для этих целей до конца года планировалось приобрести 43 квартиры.