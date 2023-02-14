В Турции подравшихся украинских и российских футболистов расселят по разным отелям

14 февраля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Россиян и украинцев переселят из отеля, сообщили сотрудники Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Игроков ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная», ранее подравшихся в турецком отеле, расселят по разным местам. Об этом сообщили сотрудники отеля Royal Seginus, в котором произошла драка. «Команды расселят по разным отелям», — сказали сотрудники отеля ТАСС. Сейчас все футболисты находятся в безопасности, степень полученных ими травм в результате потасовки на данный момент устанавливается. В разговоре с российскими СМИ руководство ярославского «Шинника», в свою очередь, отметило, что просило отель не селить команду в одном корпусе с украинскими спортсменами. Гендиректор клуба сообщил, что на момент брони номеров для игроков в ноябре, все остальные комнаты отеля были пусты. «Почему появилась украинская команда — вопрос к отелю», — добавил гендиректор. Ранее 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная». По предварительным данным, украинцы спровоцировали конфликт, заставляя россиян исполнять гимн своей страны. После потасовки на место драки были вызваны полицейские и медики.

Игроков ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная», ранее подравшихся в турецком отеле, расселят по разным местам. Об этом сообщили сотрудники отеля Royal Seginus, в котором произошла драка. «Команды расселят по разным отелям», — сказали сотрудники отеля ТАСС. Сейчас все футболисты находятся в безопасности, степень полученных ими травм в результате потасовки на данный момент устанавливается. В разговоре с российскими СМИ руководство ярославского «Шинника», в свою очередь, отметило, что просило отель не селить команду в одном корпусе с украинскими спортсменами. Гендиректор клуба сообщил, что на момент брони номеров для игроков в ноябре, все остальные комнаты отеля были пусты. «Почему появилась украинская команда — вопрос к отелю», — добавил гендиректор. Ранее 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная». По предварительным данным, украинцы спровоцировали конфликт, заставляя россиян исполнять гимн своей страны. После потасовки на место драки были вызваны полицейские и медики.