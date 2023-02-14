В Турции подравшихся украинских и российских футболистов расселят по разным отелям

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Турция 2020. Пермь, отель, море, турция, путешествия, отдых, туризм
Россиян и украинцев переселят из отеля, сообщили сотрудники Фото:

Игроков ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная», ранее подравшихся в турецком отеле, расселят по разным местам. Об этом сообщили сотрудники отеля Royal Seginus, в котором произошла драка.

«Команды расселят по разным отелям», — сказали сотрудники отеля ТАСС. Сейчас все футболисты находятся в безопасности, степень полученных ими травм в результате потасовки на данный момент устанавливается.

В разговоре с российскими СМИ руководство ярославского «Шинника», в свою очередь, отметило, что просило отель не селить команду в одном корпусе с украинскими спортсменами. Гендиректор клуба сообщил, что на момент брони номеров для игроков в ноябре, все остальные комнаты отеля были пусты. «Почему появилась украинская команда — вопрос к отелю», — добавил гендиректор.

Ранее 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная». По предварительным данным, украинцы спровоцировали конфликт, заставляя россиян исполнять гимн своей страны. После потасовки на место драки были вызваны полицейские и медики.

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Игроков ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная», ранее подравшихся в турецком отеле, расселят по разным местам. Об этом сообщили сотрудники отеля Royal Seginus, в котором произошла драка. «Команды расселят по разным отелям», — сказали сотрудники отеля ТАСС. Сейчас все футболисты находятся в безопасности, степень полученных ими травм в результате потасовки на данный момент устанавливается. В разговоре с российскими СМИ руководство ярославского «Шинника», в свою очередь, отметило, что просило отель не селить команду в одном корпусе с украинскими спортсменами. Гендиректор клуба сообщил, что на момент брони номеров для игроков в ноябре, все остальные комнаты отеля были пусты. «Почему появилась украинская команда — вопрос к отелю», — добавил гендиректор. Ранее 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная». По предварительным данным, украинцы спровоцировали конфликт, заставляя россиян исполнять гимн своей страны. После потасовки на место драки были вызваны полицейские и медики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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