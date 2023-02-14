В пермском городе построят площадку по детскому рисунку. Фото

15 февраля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

На площадке будут места для волейбола и прыжков и «лазолки» Фото: Размик Закарян © URA.RU Дети в городе Верещагино Пермского края нарисовали площадку своей мечты и направили проект на конкурс по инициативному бюджетированию. Проект оказался в числе победителей, и в 2023 году должен быть реализован. Об этом рассказала министр территориального развития региона Светлана Усачева на заседании комитета по госполитике 15 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Хочется отметить еще и оригинальный подход жителей в визуализации своих проектов. Например, в Верещагино дети представили, как они видят свою детскую площадку. Надеюсь, что в этом году она будет у них реализована», — доложила министр. На одном из слайдов презентации она показала рисунки, где были нарисованы тренажеры, качели, баскетбольная и волейбольная площадки. Такая поддержка идей местных жителей оказывается ежегодно из краевого бюджета. Власти выделяют не более 90% от стоимости проекта, остальная часть оплачивается жителями. По словам Усачевой, в 2023 году было выбрано 192 победителя из 43 муниципалитетов края. Общий объем субсидий составил почти 200 млн рублей. В основном, для улучшения своих территорий предлагаются проекты детских площадок, благоустройство улиц и ремонт памятников. URA.RU писало о том, что власти увеличили финансирование развития территорий. На инициативное бюджетирование средств направлено меньше, чем в 2022 году, но на софинансирование граждан и переселение пермяков из отдаленных районов бюджет выделен больше. Дети в подробностях нарисовали площадку своей мечты Источник: презентация министра территориального развития Светланы Усачевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети в городе Верещагино Пермского края нарисовали площадку своей мечты и направили проект на конкурс по инициативному бюджетированию. Проект оказался в числе победителей, и в 2023 году должен быть реализован. Об этом рассказала министр территориального развития региона Светлана Усачева на заседании комитета по госполитике 15 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Хочется отметить еще и оригинальный подход жителей в визуализации своих проектов. Например, в Верещагино дети представили, как они видят свою детскую площадку. Надеюсь, что в этом году она будет у них реализована», — доложила министр. На одном из слайдов презентации она показала рисунки, где были нарисованы тренажеры, качели, баскетбольная и волейбольная площадки. Такая поддержка идей местных жителей оказывается ежегодно из краевого бюджета. Власти выделяют не более 90% от стоимости проекта, остальная часть оплачивается жителями. По словам Усачевой, в 2023 году было выбрано 192 победителя из 43 муниципалитетов края. Общий объем субсидий составил почти 200 млн рублей. В основном, для улучшения своих территорий предлагаются проекты детских площадок, благоустройство улиц и ремонт памятников. URA.RU писало о том, что власти увеличили финансирование развития территорий. На инициативное бюджетирование средств направлено меньше, чем в 2022 году, но на софинансирование граждан и переселение пермяков из отдаленных районов бюджет выделен больше.