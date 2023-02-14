14 февраля 2023

Пермской галерее удалось собрать с неравнодушных жителей миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимние виды города. Пермь, художественная галерея
Всего на новые рамы Пермской галерее нужно десять миллионов рублей Фото:

Пермской художественной галерее удалось собрать миллион рублей из десяти миллионов, необходимых на производство или реставрацию рам для картин. Благотворительный сбор галерея объявляла осенью прошлого года.

«На данный момент удалось собрать один миллион рублей. Это средства, которые перечислили как простые пермяки, так и компании. Мы надеемся, что за этот год удастся собрать необходимую сумму», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на слова директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян.

Как сообщила Юлия Тавризян изданию, в ближайшее время галерея снова обратится к жителям Перми, коллегам и партнерам. Она добавила, что краевые власти полностью спонсируют переезд, строительство здания и оснащение. И рамы — это единственное, на что не выделены деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что рамы необходимы для картин, которые впервые достанут из запасников или давно не выставлялись. Для них и нужны новые рамы.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермской художественной галерее удалось собрать миллион рублей из десяти миллионов, необходимых на производство или реставрацию рам для картин. Благотворительный сбор галерея объявляла осенью прошлого года. «На данный момент удалось собрать один миллион рублей. Это средства, которые перечислили как простые пермяки, так и компании. Мы надеемся, что за этот год удастся собрать необходимую сумму», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на слова директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Как сообщила Юлия Тавризян изданию, в ближайшее время галерея снова обратится к жителям Перми, коллегам и партнерам. Она добавила, что краевые власти полностью спонсируют переезд, строительство здания и оснащение. И рамы — это единственное, на что не выделены деньги. Ранее URA.RU сообщало, что рамы необходимы для картин, которые впервые достанут из запасников или давно не выставлялись. Для них и нужны новые рамы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...