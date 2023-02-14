Пермской галерее удалось собрать с неравнодушных жителей миллион рублей

15 февраля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Всего на новые рамы Пермской галерее нужно десять миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермской художественной галерее удалось собрать миллион рублей из десяти миллионов, необходимых на производство или реставрацию рам для картин. Благотворительный сбор галерея объявляла осенью прошлого года. «На данный момент удалось собрать один миллион рублей. Это средства, которые перечислили как простые пермяки, так и компании. Мы надеемся, что за этот год удастся собрать необходимую сумму», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на слова директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Как сообщила Юлия Тавризян изданию, в ближайшее время галерея снова обратится к жителям Перми, коллегам и партнерам. Она добавила, что краевые власти полностью спонсируют переезд, строительство здания и оснащение. И рамы — это единственное, на что не выделены деньги. Ранее URA.RU сообщало, что рамы необходимы для картин, которые впервые достанут из запасников или давно не выставлялись. Для них и нужны новые рамы.

Пермской художественной галерее удалось собрать миллион рублей из десяти миллионов, необходимых на производство или реставрацию рам для картин. Благотворительный сбор галерея объявляла осенью прошлого года. «На данный момент удалось собрать один миллион рублей. Это средства, которые перечислили как простые пермяки, так и компании. Мы надеемся, что за этот год удастся собрать необходимую сумму», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на слова директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Как сообщила Юлия Тавризян изданию, в ближайшее время галерея снова обратится к жителям Перми, коллегам и партнерам. Она добавила, что краевые власти полностью спонсируют переезд, строительство здания и оснащение. И рамы — это единственное, на что не выделены деньги. Ранее URA.RU сообщало, что рамы необходимы для картин, которые впервые достанут из запасников или давно не выставлялись. Для них и нужны новые рамы.