РИА Новости: украинские диверсанты пригрозили взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер»

По словам российского солдата Дмитрия Галкина, украинские диверсанты подвергают жестоким пыткам пленных из РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские диверсанты стремятся взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал вернувшийся с украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин.
«Украинские диверсанты пытаются взять в плен членов группы „Вагнер“. Там их подвергают особо жестоким пыткам», — рассказал РИА Новости Дмитрий Галкин.
Ранее сообщалось, что боевики 80-й бригады ВСУ расстреляли пленных из РФ. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал покарать боевиков. Позже ВС РФ ликвидировали часть отряда, передает телеканал 360. По последним данным, в результате обмена с Украиной 63 российских военнопленных вернулись в Россию.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.