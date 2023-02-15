15 февраля 2023

РИА Новости: украинские диверсанты пригрозили взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер»

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По словам российского солдата Дмитрия Галкина, украинские диверсанты подвергают жестоким пыткам пленных из РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты стремятся взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал вернувшийся с украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин.

«Украинские диверсанты пытаются взять в плен членов группы „Вагнер“. Там их подвергают особо жестоким пыткам», — рассказал РИА Новости Дмитрий Галкин.

Ранее сообщалось, что боевики 80-й бригады ВСУ расстреляли пленных из РФ. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал покарать боевиков. Позже ВС РФ ликвидировали часть отряда, передает телеканал 360. По последним данным, в результате обмена с Украиной 63 российских военнопленных вернулись в Россию.

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Украинские диверсанты стремятся взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал вернувшийся с украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин. «Украинские диверсанты пытаются взять в плен членов группы „Вагнер“. Там их подвергают особо жестоким пыткам», — рассказал РИА Новости Дмитрий Галкин. Ранее сообщалось, что боевики 80-й бригады ВСУ расстреляли пленных из РФ. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал покарать боевиков. Позже ВС РФ ликвидировали часть отряда, передает телеканал 360. По последним данным, в результате обмена с Украиной 63 российских военнопленных вернулись в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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