В России готовят закон о бесплатном жилье для пострадавших в ЧС

08 июля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Россиянам, лишившимся жилья из-за ЧС, предоставят его за счет государства (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В России законодательно могут оформить право на жилье за счет государства взамен утраченного во время чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в законопроекте фракции ЛДПР, внесенном на рассмотрение в Госдуму 8 июля. «Право на жилье за счет государства взамен утраченного во время ЧС могут оформить законодательно. Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости», — говорится в законопроекте, пишут «Известия». Сейчас россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу из-за ЧС. Порядок, условия и размеры компенсаций устанавливаются законодательством и прописаны в законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В России с 1 января 2024 года заемщик, находящийся в зоне ЧС, имеет право получить кредитные каникулы. На льготные условия могут рассчитывать россияне, у которых нанесен ущерб имуществу и нарушены условия проживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России законодательно могут оформить право на жилье за счет государства взамен утраченного во время чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в законопроекте фракции ЛДПР, внесенном на рассмотрение в Госдуму 8 июля. «Право на жилье за счет государства взамен утраченного во время ЧС могут оформить законодательно. Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости», — говорится в законопроекте, пишут «Известия». Сейчас россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу из-за ЧС. Порядок, условия и размеры компенсаций устанавливаются законодательством и прописаны в законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В России с 1 января 2024 года заемщик, находящийся в зоне ЧС, имеет право получить кредитные каникулы. На льготные условия могут рассчитывать россияне, у которых нанесен ущерб имуществу и нарушены условия проживания.