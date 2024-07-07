07 июля 2024

В России готовят закон о бесплатном жилье для пострадавших в ЧС

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Россиянам, лишившимся жилья из-за ЧС, предоставят его за счет государства (архивное фото) Фото:

В России законодательно могут оформить право на жилье за счет государства взамен утраченного во время чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в законопроекте фракции ЛДПР, внесенном на рассмотрение в Госдуму 8 июля.

«Право на жилье за счет государства взамен утраченного во время ЧС могут оформить законодательно. Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости», — говорится в законопроекте, пишут «Известия».

Сейчас россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу из-за ЧС. Порядок, условия и размеры компенсаций устанавливаются законодательством и прописаны в законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В России с 1 января 2024 года заемщик, находящийся в зоне ЧС, имеет право получить кредитные каникулы. На льготные условия могут рассчитывать россияне, у которых нанесен ущерб имуществу и нарушены условия проживания.

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В России законодательно могут оформить право на жилье за счет государства взамен утраченного во время чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в законопроекте фракции ЛДПР, внесенном на рассмотрение в Госдуму 8 июля. «Право на жилье за счет государства взамен утраченного во время ЧС могут оформить законодательно. Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости», — говорится в законопроекте, пишут «Известия». Сейчас россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу из-за ЧС. Порядок, условия и размеры компенсаций устанавливаются законодательством и прописаны в законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В России с 1 января 2024 года заемщик, находящийся в зоне ЧС, имеет право получить кредитные каникулы. На льготные условия могут рассчитывать россияне, у которых нанесен ущерб имуществу и нарушены условия проживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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