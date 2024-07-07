07 июля 2024

МИД КНР подтвердил прибытие Орбана к Си Цзиньпину

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Орбан будет говорить с председателем КНР по вопросам урегулирования конфликта
Орбан будет говорить с председателем КНР по вопросам урегулирования конфликта Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно прибыл в Китай для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом было заявлено в официальном сообщении Министерства иностранных дел Китая.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник посетит Китай, председатель КНР Си Цзиньпин встретится с ним и проведет углубленную дискуссию по вопросам, представляющим взаимный интерес», — отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Содержание сообщения приводит ТАСС.

Визит Орбана в Пекин следует за его поездками в другие страны и встречами с лидерами государств в рамках его инициативы по поиску путей разрешения международных конфликтов и укрепления двусторонних отношений. Ранее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно прибыл в Китай для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом было заявлено в официальном сообщении Министерства иностранных дел Китая. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник посетит Китай, председатель КНР Си Цзиньпин встретится с ним и проведет углубленную дискуссию по вопросам, представляющим взаимный интерес», — отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Содержание сообщения приводит ТАСС. Визит Орбана в Пекин следует за его поездками в другие страны и встречами с лидерами государств в рамках его инициативы по поиску путей разрешения международных конфликтов и укрепления двусторонних отношений. Ранее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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