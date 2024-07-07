07 июля 2024

В Германии прошли массовые задержания из-за беспорядков на Евро-2024

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Из-за беспорядков на Евро-2024 задержали десятки человек
Из-за беспорядков на Евро-2024 задержали десятки человек Фото:

Берлинская полиция задержала 54 человека в связи с беспорядками, которые произошли до, во время и после четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов. Об этом сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов.

«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела», — говорится в сообщении берлинской полиции, содержание которого передает ТАСС. Среди причин задержаний — нанесение телесных повреждений, незаконное проникновение на территорию, оскорбления, получение выгоды путем мошенничества и нарушение закона о наркотиках.

Ситуация перед матчем обострилась, когда турецкие фанаты были остановлены полицией из-за демонстрации националистических жестов. Во время игры использовалась пиротехника, а после матча произошли столкновения между болельщиками и скандирование протурецких лозунгов.

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Берлинская полиция задержала 54 человека в связи с беспорядками, которые произошли до, во время и после четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов. Об этом сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов. «В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела», — говорится в сообщении берлинской полиции, содержание которого передает ТАСС. Среди причин задержаний — нанесение телесных повреждений, незаконное проникновение на территорию, оскорбления, получение выгоды путем мошенничества и нарушение закона о наркотиках. Ситуация перед матчем обострилась, когда турецкие фанаты были остановлены полицией из-за демонстрации националистических жестов. Во время игры использовалась пиротехника, а после матча произошли столкновения между болельщиками и скандирование протурецких лозунгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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