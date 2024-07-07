В Германии прошли массовые задержания из-за беспорядков на Евро-2024

Берлинская полиция задержала 54 человека в связи с беспорядками, которые произошли до, во время и после четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов. Об этом сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов.
«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела», — говорится в сообщении берлинской полиции, содержание которого передает ТАСС. Среди причин задержаний — нанесение телесных повреждений, незаконное проникновение на территорию, оскорбления, получение выгоды путем мошенничества и нарушение закона о наркотиках.
Ситуация перед матчем обострилась, когда турецкие фанаты были остановлены полицией из-за демонстрации националистических жестов. Во время игры использовалась пиротехника, а после матча произошли столкновения между болельщиками и скандирование протурецких лозунгов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.