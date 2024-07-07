Управляющие компании в РФ обяжут обслуживать аварийные дома

08 июля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Властям необходимо предусмотреть компенсирующие выплаты на обслуживание аварийных домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России управляющие компании могут обязать обслуживать многоквартирные аварийные дома. Об этом говорится в законопроекте, который 8 июля рассмотрят на заседании Госдумы. «Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Право будет предоставлено властям регионов», — говорится в законопроекте, который 8 июля внесет на рассмотрение в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР). Об этом пишут «Известия». Чиновник в регионах обязаны будут создать реестр организаций для управления такой недвижимостью. Также предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов, говорится в проекте закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России управляющие компании могут обязать обслуживать многоквартирные аварийные дома. Об этом говорится в законопроекте, который 8 июля рассмотрят на заседании Госдумы. «Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Право будет предоставлено властям регионов», — говорится в законопроекте, который 8 июля внесет на рассмотрение в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР). Об этом пишут «Известия». Чиновник в регионах обязаны будут создать реестр организаций для управления такой недвижимостью. Также предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов, говорится в проекте закона.