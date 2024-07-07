07 июля 2024

Управляющие компании в РФ обяжут обслуживать аварийные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом по улице Линейная, 52. Курган, аварийный дом, линейная 52
Властям необходимо предусмотреть компенсирующие выплаты на обслуживание аварийных домов (архивное фото) Фото:

В России управляющие компании могут обязать обслуживать многоквартирные аварийные дома. Об этом говорится в законопроекте, который 8 июля рассмотрят на заседании Госдумы.

«Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Право будет предоставлено властям регионов», — говорится в законопроекте, который 8 июля внесет на рассмотрение в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР). Об этом пишут «Известия».

Чиновник в регионах обязаны будут создать реестр организаций для управления такой недвижимостью. Также предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов, говорится в проекте закона.

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В России управляющие компании могут обязать обслуживать многоквартирные аварийные дома. Об этом говорится в законопроекте, который 8 июля рассмотрят на заседании Госдумы. «Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Право будет предоставлено властям регионов», — говорится в законопроекте, который 8 июля внесет на рассмотрение в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР). Об этом пишут «Известия». Чиновник в регионах обязаны будут создать реестр организаций для управления такой недвижимостью. Также предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов, говорится в проекте закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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