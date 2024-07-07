Управляющие компании в РФ обяжут обслуживать аварийные дома

В России управляющие компании могут обязать обслуживать многоквартирные аварийные дома. Об этом говорится в законопроекте, который 8 июля рассмотрят на заседании Госдумы.
«Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Право будет предоставлено властям регионов», — говорится в законопроекте, который 8 июля внесет на рассмотрение в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР). Об этом пишут «Известия».
Чиновник в регионах обязаны будут создать реестр организаций для управления такой недвижимостью. Также предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов, говорится в проекте закона.
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