Орбан объяснил свой визит в Китай

Орбан: КНР является основной силой для разрешения конфликта на Украине
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Орбан считает Китай основной силой для завершения конфликта Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения конфликта на Украине. Об этом роассказал сам политик.

«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X.

Орбан прибыл в КНР для встречи с главой страны 8 июля. До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения конфликта на Украине. Об этом роассказал сам политик. «Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X. Орбан прибыл в КНР для встречи с главой страны 8 июля. До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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