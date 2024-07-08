Орбан объяснил свой визит в Китай

Орбан: КНР является основной силой для разрешения конфликта на Украине

08 июля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Орбан считает Китай основной силой для завершения конфликта Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения конфликта на Украине. Об этом роассказал сам политик. «Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X. Орбан прибыл в КНР для встречи с главой страны 8 июля. До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения конфликта на Украине. Об этом роассказал сам политик. «Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X. Орбан прибыл в КНР для встречи с главой страны 8 июля. До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным.