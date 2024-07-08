Орбан объяснил свой визит в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Китай, потому что эта страна является «ключевой силой» в создании условий для разрешения конфликта на Украине. Об этом роассказал сам политик.
«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал на встречу с Председателем Си Цзиньпином в Пекин», — написал Виктор Орбан в соцсети X.
Орбан прибыл в КНР для встречи с главой страны 8 июля. До этого премьер страны, ныне председательствующей в ЕС, посетил Россию, где провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным.
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