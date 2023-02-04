Более 60 военных РФ вернулись из плена ВСУ: главное к вечеру 4 февраля

Российская армия придумала, как вывести из строя западные танки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обмена с Украиной 63 российских военнопленных вернулись в Россию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 февраля.
- Россия и Украина обменялись пленными, в РФ вернулись 63 солдата, рассказали в Минобороны РФ. Это удалось сделать благодаря сотрудничеству с ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ;
- Европейские страны не хотят отвечать за поставки немецких танков Leopard-2 Украине. Канцлеру Германии Олафу Шольцу, Минобороны, МИД и правительству приходится уговаривать партнеров, пишут СМИ.
- У российской армии появились инструкции, как вывести из строя Leopard и Abrams. Также военные РФ начали использовать боевые машины поддержки танков (БМПТ), которые могут ликвидировать западные танки, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук;
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил стратегию своих бойцов во время СВО с шахматной партией. Великобритания хочет объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией;
- Польша хочет отправить на Украину 10-40 тысяч бойцов под видом иностранных наемников и представителей ЧВК. Франция и Италия собираются отправить Украине противоракетную систему большой дальности ПВО Samp/T — Mamba, которую они разработали совместно.
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