Более 60 военных РФ вернулись из плена ВСУ: главное к вечеру 4 февраля

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Российская армия придумала, как вывести из строя западные танки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обмена с Украиной 63 российских военнопленных вернулись в Россию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 февраля.

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В результате обмена с Украиной 63 российских военнопленных вернулись в Россию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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