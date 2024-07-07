Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб новых истребителей РФ. Видео

08 июля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Бомбы взрываются не сразу, а спустя время (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные показали редкие кадры испытаний образцов современного авиационного вооружения — бетонобойных бомб. Их главная особенность — после падения они не взрываются, а буквально «вгрызаются» в землю, где детонируют спустя несколько секунд, говорится в опубликованном видео. «К вопросу о расширении спектра вооружения. Перед вами редкие кадры испытания новых бетонобойных бомб. На землю они спускаются на парашютах, но упав, взрываются не сразу, а только спустя некоторое время делают то, что должны были сделать. Новое вооружение — это первое отличие версии Су-30СМ2», — говорится в видео, опубликованном в программе «Военная приемка». Второе отличие — характеристики радара, которые существенно изменены. Дальнему оружию необходимо иметь дальнее обнаружение и сопровождение. Со слов главного конструктора программы Су-30 Олега Панкова, дальность обнаружения удалось увеличить практически в два раза,в сравнении с Су-30СМ. «Одна из воинских частей через три дня после получения нового самолета смогла с помощью его радиолокационного вооружения поразила систему ПВО Patriot американского производства», — рассказал Панков. «Ростех» ранее передал в войска новые «выносливые» пистолеты-пулеметы ПП-2000. Как сообщили в пресс-службе компании, вооружение уже отправилось к подразделениям. Во время испытаний образец выдержал обстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные показали редкие кадры испытаний образцов современного авиационного вооружения — бетонобойных бомб. Их главная особенность — после падения они не взрываются, а буквально «вгрызаются» в землю, где детонируют спустя несколько секунд, говорится в опубликованном видео. «К вопросу о расширении спектра вооружения. Перед вами редкие кадры испытания новых бетонобойных бомб. На землю они спускаются на парашютах, но упав, взрываются не сразу, а только спустя некоторое время делают то, что должны были сделать. Новое вооружение — это первое отличие версии Су-30СМ2», — говорится в видео, опубликованном в программе «Военная приемка». Второе отличие — характеристики радара, которые существенно изменены. Дальнему оружию необходимо иметь дальнее обнаружение и сопровождение. Со слов главного конструктора программы Су-30 Олега Панкова, дальность обнаружения удалось увеличить практически в два раза,в сравнении с Су-30СМ. «Одна из воинских частей через три дня после получения нового самолета смогла с помощью его радиолокационного вооружения поразила систему ПВО Patriot американского производства», — рассказал Панков. «Ростех» ранее передал в войска новые «выносливые» пистолеты-пулеметы ПП-2000. Как сообщили в пресс-службе компании, вооружение уже отправилось к подразделениям. Во время испытаний образец выдержал обстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность.