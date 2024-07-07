ВСУ атаковали Воронежскую область, началась эвакуация: карта СВО на 7 июля

Губернатор Гусев: дроны ВСУ атаковали Воронежскую область

07 июля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Воронежской области произошла детонация на складе из-за атаки дрона ВСУ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские дроны атаковали Подгоренский район Воронежской области. Был поражен склад, в результате чего там произошла детонация. В связи с происшествием глава регион Александр Гусев ввел режим ЧС на территории. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по регионам РФ — в материале URA.RU. Воронежская область атакована Изначально губернатор Гусев писал в своем telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны в регионе уничтожили несколько дронов противника. Он отметил, что атака привела к детонации склада в Подгоренском районе. Глава области отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Он также добавил, что проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации людей в случае необходимости. Местные telegram-каналы опубликовали кадры пожара на территории. На них было видно интенсивное задымление, на фоне также звучали звуки взрывов. На тот момент очевидцы писали, что взрывы прекратились. Спустя примерно час губернатор Гусев уточнил, что сейчас проходит эвакуация населения вблизи населенного пункта в Подгоренском районе. Он добавил, что взрывы на объекте продолжаются. Успехи ВС РФ в зоне СВО На запорожском направлении продолжаются бом в районе Вербового и Работино. В основном на данном участке проходят позиционные бои с применением дальнобойного оружия, передает telegram-канал WarGonzo. На донецком направлении продолжаются бои на окраине Константиновки. Также российские военные продолжают штурмовать позиции противника в Красногорке, а также в районе Карловки. В последнем случае украинские силы сопротивляются более активно. Продолжаются бои на окраинах Нью-Йорка. ВС РФ также продолжают атаковать ВСУ в Часовом Яре. Для более успешного продвижения используется авиация. Также на харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. Военкоры отмечают, что пока серьезных изменений на поле боя на этом участке не происходит. Обозначения на карте Карта URA.RU Эффективность российского вооружения В Минобороны РФ рассказали, что солдаты российской армии уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. Для атаки использовался ракетный комплекс «Искандер». На покровском направлении, в районе села Евгеновка российские военные при помощи собственных дронов уничтожили американскую боевую пехотную машину Bradley. Также был успешно поражен экипаж техники. В российском военном ведомстве также показали работу огнеметной системы «Солнцепек». Экипаж оказывает поддержку танковым и мотострелковым подразделениям группировки «Восток». Украина допускает мир с РФ через посредников Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои мирные предложения через посредников. В качестве аналогии он привел пример с зерновой сделкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские дроны атаковали Подгоренский район Воронежской области. Был поражен склад, в результате чего там произошла детонация. В связи с происшествием глава регион Александр Гусев ввел режим ЧС на территории. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по регионам РФ — в материале URA.RU. Изначально губернатор Гусев писал в своем telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны в регионе уничтожили несколько дронов противника. Он отметил, что атака привела к детонации склада в Подгоренском районе. Глава области отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Он также добавил, что проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации людей в случае необходимости. Местные telegram-каналы опубликовали кадры пожара на территории. На них было видно интенсивное задымление, на фоне также звучали звуки взрывов. На тот момент очевидцы писали, что взрывы прекратились. Спустя примерно час губернатор Гусев уточнил, что сейчас проходит эвакуация населения вблизи населенного пункта в Подгоренском районе. Он добавил, что взрывы на объекте продолжаются. На запорожском направлении продолжаются бом в районе Вербового и Работино. В основном на данном участке проходят позиционные бои с применением дальнобойного оружия, передает telegram-канал WarGonzo. На донецком направлении продолжаются бои на окраине Константиновки. Также российские военные продолжают штурмовать позиции противника в Красногорке, а также в районе Карловки. В последнем случае украинские силы сопротивляются более активно. Продолжаются бои на окраинах Нью-Йорка. ВС РФ также продолжают атаковать ВСУ в Часовом Яре. Для более успешного продвижения используется авиация. Также на харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. Военкоры отмечают, что пока серьезных изменений на поле боя на этом участке не происходит. В Минобороны РФ рассказали, что солдаты российской армии уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. Для атаки использовался ракетный комплекс «Искандер». На покровском направлении, в районе села Евгеновка российские военные при помощи собственных дронов уничтожили американскую боевую пехотную машину Bradley. Также был успешно поражен экипаж техники. В российском военном ведомстве также показали работу огнеметной системы «Солнцепек». Экипаж оказывает поддержку танковым и мотострелковым подразделениям группировки «Восток». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои мирные предложения через посредников. В качестве аналогии он привел пример с зерновой сделкой.