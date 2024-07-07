Жанне Фриске могло исполниться 50 лет: малоизвестные факты из жизни артистки

Певице Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет

07 июля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Российская певица Жанна Фриске попала в «Блесятщие» волей случая Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российской певице, автору хитов «Ла-ла-ла», «Где-то летом»,«А на море белый песок» и «Малинки», Жанне Фриске 8 июля 2024 года могло исполниться 50 лет. Как певица пришла к сцене, какие отношения у нее были в семье и за какой фильм она получила премию «За лучшую женскую роль» — в материале URA.RU. Стала певицей по воле случая Петь Жанна не училась, но она с детства хорошо двигалась. Девочка родилась недоношенной, чуть меньше полутора килограммов, и уже тогда в ней была видна танцовщица. Поэтому родители отдали ее на танцы. Позже в одном из ночных клубов девушку заметили продюсеры «Блестящих». Ее пригласили в коллектив, чтобы ставить танцы. Через неделю будущей звезде предложили быть четвертой солисткой. Отцу певицы пришлось вложить 10 тысяч долларов в костюмы для группы, которые впоследствии ему отдали продюсеры. Еще через неделю артистка оказалась на обложке глянца. «Блестящие» Поначалу Жанне было неуютно в «Блестящих», на первом выступлении она все время мяла юбку и смущалась. Но быстро привыкла к сцене. Спустя год пребывания в группе, девушка взяла фамилию отца и стала Жанной Фриске. Со временем гастрольная занятость певицы стала так высока, что ей было некогда посещать родных и заводить друзей. Иногда у певицы было по три перелета в день. Сольная карьера и кино За почти 15 лет карьеры Жанна Фриске выпустила более 20 синглов. Работала с Джиганом, Маликовым и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). При этом в списке ее творений есть только один, дебютный, альбом «Жанна». Также Фриске приняла участие в съемках «Ночного» и «Дневного дозоров» Тимура Бекмамбетова по романам Сергея Лукьяненко. Певица исполнила роль ведьмы. И, если из первого фильма большинство сцен с ее участием (в том числе откровенную постельную сцену) вырезали, то во втором фильме режиссер отвел персонажу Фриске более значимую роль. За кинодебют в этом фильме артистка получила премию MTV «За лучшую женскую роль». После этого певица еще возвращалась в кино: исполнила главную роль в психологической драме Клима Шипенко «Кто я?», одним из многих ее камео стала роль в комедии «О чем говорят мужчины». За свою творческую деятельность певица выпустила 20 синглов и один альбом, а также получила премию MTV «За лучшую женскую роль» Фото: Елизавета Клементьева/ИТАР-ТАСС Внутреннее целомудрие при сексуальном образе Фриске с детства прививали добропорядочность. Отец Жанны мечтал о внуках и торопил дочку. Она и сама хотела детей, но долго не могла выбрать себе супруга. «Папа, ну от кого мне рожать? Вокруг одни наркоманы, пьяницы, нетрадиционные… Надо найти человека, с которым пойдешь по жизни, а не просто так», — говорила певица папе (ее слова приводит отец в беседе с MK.RU). Папина дочка Из двух дочерей, Жанны и Наташи, внимание отца больше получала первая. Он привозил Жанне одежду из-за границы, доставал контрамарки (талоны на бесплатное посещение культурных мест — прим. URA.RU) на утренники, елки и концерты и ходил туда вместе со старшей дочерью. А она посещала его репетиции в Центральном доме работников искусств, засиживаясь порой до двух часов ночи. Почему «Жанна»? Это имя выбрал отец. Его первой любовью была Жанна. Также это имя ассоциировалось у него с Жанной д’Арк и ее сильным и боевым образом. В споре с матерью, которая хотела назвать дочь Анной в честь бабушки, победил отец. Супруг Жанны По словам отца, Фриске не верила своему мужу, телеведущему Дмитрию Шепелеву, и боялась, что ему нужны ее фамилия и связи. К тому же, он уверен, что Шепелев настраивает их с Жанной сына против родителей певицы. «Я знаю, что против нас идет сильнейшая обработка. В два с половиной года он у меня спросил: „Почему вы у нас украли дом и деньги?“ Вы можете себе представить? Я обалдел, когда услышал», — сказал отец Жанны в беседе с MK.RU. Жанна отказалась от химиотерапии, чтобы не навредить ребенку Фото: Анна Салынская/ИТАР-ТАСС Болезнь О диагнозе глиобластома (рак мозга — прим. URA.RU) Фриске сообщили во время беременности. Но она отказалась от химиотерапии, потому что боялась навредить ребенку. После официального объявления о наличии онкологии у певицы «Первый канал» начал сбор средств. Удалось собрать более 67 миллионов рублей. Фриске слали деньги не только россияне, но и неравнодушные люди из-за границы. Среди прочих, с призывом помочь певице выступила супруга британского рокера Оззи Осборна. Несмотря на долгую и упорную борьбу, 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало. Рядом с ней не было мужа, поскольку он за несколько дней до трагедии улетел в Болгарию, взяв с собой ее сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российской певице, автору хитов «Ла-ла-ла», «Где-то летом»,«А на море белый песок» и «Малинки», Жанне Фриске 8 июля 2024 года могло исполниться 50 лет. Как певица пришла к сцене, какие отношения у нее были в семье и за какой фильм она получила премию «За лучшую женскую роль» — в материале URA.RU. Петь Жанна не училась, но она с детства хорошо двигалась. Девочка родилась недоношенной, чуть меньше полутора килограммов, и уже тогда в ней была видна танцовщица. Поэтому родители отдали ее на танцы. Позже в одном из ночных клубов девушку заметили продюсеры «Блестящих». Ее пригласили в коллектив, чтобы ставить танцы. Через неделю будущей звезде предложили быть четвертой солисткой. Отцу певицы пришлось вложить 10 тысяч долларов в костюмы для группы, которые впоследствии ему отдали продюсеры. Еще через неделю артистка оказалась на обложке глянца. Поначалу Жанне было неуютно в «Блестящих», на первом выступлении она все время мяла юбку и смущалась. Но быстро привыкла к сцене. Спустя год пребывания в группе, девушка взяла фамилию отца и стала Жанной Фриске. Со временем гастрольная занятость певицы стала так высока, что ей было некогда посещать родных и заводить друзей. Иногда у певицы было по три перелета в день. За почти 15 лет карьеры Жанна Фриске выпустила более 20 синглов. Работала с Джиганом, Маликовым и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). При этом в списке ее творений есть только один, дебютный, альбом «Жанна». Также Фриске приняла участие в съемках «Ночного» и «Дневного дозоров» Тимура Бекмамбетова по романам Сергея Лукьяненко. Певица исполнила роль ведьмы. И, если из первого фильма большинство сцен с ее участием (в том числе откровенную постельную сцену) вырезали, то во втором фильме режиссер отвел персонажу Фриске более значимую роль. За кинодебют в этом фильме артистка получила премию MTV «За лучшую женскую роль». После этого певица еще возвращалась в кино: исполнила главную роль в психологической драме Клима Шипенко «Кто я?», одним из многих ее камео стала роль в комедии «О чем говорят мужчины». Фриске с детства прививали добропорядочность. Отец Жанны мечтал о внуках и торопил дочку. Она и сама хотела детей, но долго не могла выбрать себе супруга. «Папа, ну от кого мне рожать? Вокруг одни наркоманы, пьяницы, нетрадиционные… Надо найти человека, с которым пойдешь по жизни, а не просто так», — говорила певица папе (ее слова приводит отец в беседе с MK.RU). Из двух дочерей, Жанны и Наташи, внимание отца больше получала первая. Он привозил Жанне одежду из-за границы, доставал контрамарки (талоны на бесплатное посещение культурных мест — прим. URA.RU) на утренники, елки и концерты и ходил туда вместе со старшей дочерью. А она посещала его репетиции в Центральном доме работников искусств, засиживаясь порой до двух часов ночи. Это имя выбрал отец. Его первой любовью была Жанна. Также это имя ассоциировалось у него с Жанной д’Арк и ее сильным и боевым образом. В споре с матерью, которая хотела назвать дочь Анной в честь бабушки, победил отец. По словам отца, Фриске не верила своему мужу, телеведущему Дмитрию Шепелеву, и боялась, что ему нужны ее фамилия и связи. К тому же, он уверен, что Шепелев настраивает их с Жанной сына против родителей певицы. «Я знаю, что против нас идет сильнейшая обработка. В два с половиной года он у меня спросил: „Почему вы у нас украли дом и деньги?“ Вы можете себе представить? Я обалдел, когда услышал», — сказал отец Жанны в беседе с MK.RU. О диагнозе глиобластома (рак мозга — прим. URA.RU) Фриске сообщили во время беременности. Но она отказалась от химиотерапии, потому что боялась навредить ребенку. После официального объявления о наличии онкологии у певицы «Первый канал» начал сбор средств. Удалось собрать более 67 миллионов рублей. Фриске слали деньги не только россияне, но и неравнодушные люди из-за границы. Среди прочих, с призывом помочь певице выступила супруга британского рокера Оззи Осборна. Несмотря на долгую и упорную борьбу, 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало. Рядом с ней не было мужа, поскольку он за несколько дней до трагедии улетел в Болгарию, взяв с собой ее сына.