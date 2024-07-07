Суд вернул статус адвокату, защищавшему экс-полицейского по «делу Голунова»

Хамовнический суд Москвы отменил решение о лишении адвокатского статуса Алексея Коврижкина, который защищал экс-полицейского Игоря Ляховца, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом стало известно из электронной базы данных суда.
«Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации „Адвокатская палата города Москвы“ удовлетворить», — указано в картотеке суда, содержание которой приводит ТАСС. Адвокат добивался признания незаконными решений Квалификационной комиссии и Совета Адвокатской палаты, которые привели к лишению его статуса в октябре 2020 года.
В первом судебном разбирательстве в 2020 году Коврижкину было отказано. Однако после апелляционного и кассационного обжалования дело вернулось в Хамовнический суд для нового рассмотрения другим составом судей.
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