07 июля 2024

Суд вернул статус адвокату, защищавшему экс-полицейского по «делу Голунова»

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Адвокат был защитником экс-полицейского по делу журналиста Голунова
Адвокат был защитником экс-полицейского по делу журналиста Голунова Фото:

Хамовнический суд Москвы отменил решение о лишении адвокатского статуса Алексея Коврижкина, который защищал экс-полицейского Игоря Ляховца, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом стало известно из электронной базы данных суда.

«Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации „Адвокатская палата города Москвы“ удовлетворить», — указано в картотеке суда, содержание которой приводит ТАСС. Адвокат добивался признания незаконными решений Квалификационной комиссии и Совета Адвокатской палаты, которые привели к лишению его статуса в октябре 2020 года.

В первом судебном разбирательстве в 2020 году Коврижкину было отказано. Однако после апелляционного и кассационного обжалования дело вернулось в Хамовнический суд для нового рассмотрения другим составом судей.

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Хамовнический суд Москвы отменил решение о лишении адвокатского статуса Алексея Коврижкина, который защищал экс-полицейского Игоря Ляховца, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом стало известно из электронной базы данных суда. «Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации „Адвокатская палата города Москвы“ удовлетворить», — указано в картотеке суда, содержание которой приводит ТАСС. Адвокат добивался признания незаконными решений Квалификационной комиссии и Совета Адвокатской палаты, которые привели к лишению его статуса в октябре 2020 года. В первом судебном разбирательстве в 2020 году Коврижкину было отказано. Однако после апелляционного и кассационного обжалования дело вернулось в Хамовнический суд для нового рассмотрения другим составом судей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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