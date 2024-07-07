07 июля 2024

Почти 10 тысяч россиян остались без света из-за урагана

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В Ленобласти возникли перебои со светом из-за гроз
В Ленобласти возникли перебои со светом из-за гроз Фото:

В результате сильной грозы около 10 тысяч человек в Ленинградской области оказались без электроснабжения. Наибольшие проблемы возникли в Гатчинском, Кингисеппском и Всеволожском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по топливно-энергетическому комплексу.

«На контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана. Работают 117 бригад „Ленэнерго“. Часть повреждений электропередач уже восстановлены, без света пока почти 10 тыс. жителей региона. Основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Кингисеппский, Всеволожский районы», — сообщили в комитете, передает ТАСС.

Энергетические компании, предупрежденные о плохих погодных условиях, работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Используются резервные источники питания для минимизации неудобств для населения.

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В результате сильной грозы около 10 тысяч человек в Ленинградской области оказались без электроснабжения. Наибольшие проблемы возникли в Гатчинском, Кингисеппском и Всеволожском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по топливно-энергетическому комплексу. «На контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана. Работают 117 бригад „Ленэнерго“. Часть повреждений электропередач уже восстановлены, без света пока почти 10 тыс. жителей региона. Основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Кингисеппский, Всеволожский районы», — сообщили в комитете, передает ТАСС. Энергетические компании, предупрежденные о плохих погодных условиях, работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Используются резервные источники питания для минимизации неудобств для населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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