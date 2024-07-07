Почти 10 тысяч россиян остались без света из-за урагана

В результате сильной грозы около 10 тысяч человек в Ленинградской области оказались без электроснабжения. Наибольшие проблемы возникли в Гатчинском, Кингисеппском и Всеволожском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по топливно-энергетическому комплексу.
«На контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана. Работают 117 бригад „Ленэнерго“. Часть повреждений электропередач уже восстановлены, без света пока почти 10 тыс. жителей региона. Основные отключения начались с 17 часов и затронули Гатчинский, Кингисеппский, Всеволожский районы», — сообщили в комитете, передает ТАСС.
Энергетические компании, предупрежденные о плохих погодных условиях, работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Используются резервные источники питания для минимизации неудобств для населения.
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