Польша подняла в небо авиацию из-за активности РФ

Польша и ее союзники подняли в небо самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации. Об этом сообщили в штабе оперативного командования польских ВС.
«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Польша неоднократно поднимала самолеты в воздушное пространство, говоря об активизации воздушных сил РФ. Тем не менее в Минобороны России заявляли, что полеты российских судов выполняются в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
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