Польша подняла в небо авиацию из-за активности РФ

08 июля 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Польша испугалась активизации российских ВВС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Польша и ее союзники подняли в небо самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации. Об этом сообщили в штабе оперативного командования польских ВС. «В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Польша неоднократно поднимала самолеты в воздушное пространство, говоря об активизации воздушных сил РФ. Тем не менее в Минобороны России заявляли, что полеты российских судов выполняются в соответствии с правилами использования воздушного пространства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша и ее союзники подняли в небо самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации. Об этом сообщили в штабе оперативного командования польских ВС. «В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Польша неоднократно поднимала самолеты в воздушное пространство, говоря об активизации воздушных сил РФ. Тем не менее в Минобороны России заявляли, что полеты российских судов выполняются в соответствии с правилами использования воздушного пространства.