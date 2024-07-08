Польша подняла в небо авиацию из-за активности РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, сокол, ввс россии, миг 31, 774 полк, миг - 31, самолет истребитель
Польша испугалась активизации российских ВВС Фото:

Польша и ее союзники подняли в небо самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации. Об этом сообщили в штабе оперативного командования польских ВС.

«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Польша неоднократно поднимала самолеты в воздушное пространство, говоря об активизации воздушных сил РФ. Тем не менее в Минобороны России заявляли, что полеты российских судов выполняются в соответствии с правилами использования воздушного пространства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша и ее союзники подняли в небо самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации. Об этом сообщили в штабе оперативного командования польских ВС. «В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Польша неоднократно поднимала самолеты в воздушное пространство, говоря об активизации воздушных сил РФ. Тем не менее в Минобороны России заявляли, что полеты российских судов выполняются в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...