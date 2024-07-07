Премьер-министр Франции Атталь покинет пост после поражения партии Макрона

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь собирается подать в отставку утром 8 июля. Об этом рассказал сам политик в эфире французского ТВ.
«Верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами, завтра утром я подам заявление об отставке президенту республики», — заявил Атталь. Его заявление передает газета Le Figaro.
Согласно данным экзит-поллов, партии депутата Марин Ле Пен и президента Франции Эмманюэля Макрона потерпели поражение на выборах в парламент страны. Партия «Национальное объединение» депутата Ле Пен занимает пока что третье (последнее) место, а коалиция Макрона — второе.
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