07 июля 2024

Премьер-министр Франции Атталь покинет пост после поражения партии Макрона

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Выборы во французский парламент подходят к концу
Выборы во французский парламент подходят к концу Фото:

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь собирается подать в отставку утром 8 июля. Об этом рассказал сам политик в эфире французского ТВ.

«Верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами, завтра утром я подам заявление об отставке президенту республики», — заявил Атталь. Его заявление передает газета Le Figaro.

Согласно данным экзит-поллов, партии депутата Марин Ле Пен и президента Франции Эмманюэля Макрона потерпели поражение на выборах в парламент страны. Партия «Национальное объединение» депутата Ле Пен занимает пока что третье (последнее) место, а коалиция Макрона — второе.

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь собирается подать в отставку утром 8 июля. Об этом рассказал сам политик в эфире французского ТВ. «Верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами, завтра утром я подам заявление об отставке президенту республики», — заявил Атталь. Его заявление передает газета Le Figaro. Согласно данным экзит-поллов, партии депутата Марин Ле Пен и президента Франции Эмманюэля Макрона потерпели поражение на выборах в парламент страны. Партия «Национальное объединение» депутата Ле Пен занимает пока что третье (последнее) место, а коалиция Макрона — второе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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