07 июля 2024

В Волгограде поиски людей на месте взрыва на КНС осложнило скопление газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели работают на месте взрыва
Спасатели работают на месте взрыва Фото:

Поисковые работы на месте взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде усложнены из-за значительной глубины здания и скопления газа. Здание станции уходит под землю на глубину, сопоставимую с пятиэтажным домом, что создает дополнительные трудности для спасателей.

«Это канализационно-насосная станция, то есть там очень глубоко все расположено — здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом. И там скопление газа, поиск людей осложняется», — сообщил представитель оперативных служб, слова которого приводит ТАСС.

В связи с происшествием следователи СУ СКР по Волгоградской области продолжают работу на месте, где уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП и местонахождение людей в момент взрыва пока не установлены.

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Поисковые работы на месте взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде усложнены из-за значительной глубины здания и скопления газа. Здание станции уходит под землю на глубину, сопоставимую с пятиэтажным домом, что создает дополнительные трудности для спасателей. «Это канализационно-насосная станция, то есть там очень глубоко все расположено — здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом. И там скопление газа, поиск людей осложняется», — сообщил представитель оперативных служб, слова которого приводит ТАСС. В связи с происшествием следователи СУ СКР по Волгоградской области продолжают работу на месте, где уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП и местонахождение людей в момент взрыва пока не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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