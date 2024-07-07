В Волгограде поиски людей на месте взрыва на КНС осложнило скопление газа

Поисковые работы на месте взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде усложнены из-за значительной глубины здания и скопления газа. Здание станции уходит под землю на глубину, сопоставимую с пятиэтажным домом, что создает дополнительные трудности для спасателей.
«Это канализационно-насосная станция, то есть там очень глубоко все расположено — здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом. И там скопление газа, поиск людей осложняется», — сообщил представитель оперативных служб, слова которого приводит ТАСС.
В связи с происшествием следователи СУ СКР по Волгоградской области продолжают работу на месте, где уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП и местонахождение людей в момент взрыва пока не установлены.
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