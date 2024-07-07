07 июля 2024

ВС РФ уничтожили наемника Sierra, который отправился на «сафари на русских»

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ уничтожили наемника, приехавшего на Украину снимать контент
ВС РФ уничтожили наемника, приехавшего на Украину снимать контент Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине был уничтожен бразильский наемник, известный под позывным Sierra. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram.

«Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на „сафари на русских“, в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — написал Котенок у себя в telegram-канале.

Следственный комитет России 26 июня установил факты вербовки и участия в боях более 3 тысяч наемников из 70 стран. Ранее РИА Новости сообщали, что в Одесской области одним ударом были ликвидированы 18 иностранных наемников.

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В зоне специальной военной операции на Украине был уничтожен бразильский наемник, известный под позывным Sierra. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram. «Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на „сафари на русских“, в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — написал Котенок у себя в telegram-канале. Следственный комитет России 26 июня установил факты вербовки и участия в боях более 3 тысяч наемников из 70 стран. Ранее РИА Новости сообщали, что в Одесской области одним ударом были ликвидированы 18 иностранных наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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