ВС РФ уничтожили наемника, приехавшего на Украину снимать контент
В зоне специальной военной операции на Украине был уничтожен бразильский наемник, известный под позывным Sierra. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram.
«Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на „сафари на русских“, в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — написал Котенок у себя в telegram-канале.
Следственный комитет России 26 июня установил факты вербовки и участия в боях более 3 тысяч наемников из 70 стран. Ранее РИА Новости сообщали, что в Одесской области одним ударом были ликвидированы 18 иностранных наемников.
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