В Перми для детей из онкоцентра мастер-класс по рисунку провели сотрудники художественной галереи. Ребята не могут покидать стены больницы, поэтому музейные педагоги приходят к ним сами. На последнем занятии дети рисовали весну, а галерея поделилась фотографиями их работ в соцсетях.
«В стенах детского стационара прошел мастер-класс по созданию весеннего пейзажа по мотивам картины Алексея Саврасова „Весна. Огороды“. Ребята познакомились с творчеством художника и вместе с музейным педагогом Пермской галереи Полиной Полыгаловой нарисовали свою весну», — рассказали в музее.
В детском онкогематологическом центре им. Гааза сотрудники Пермской художественной галереи работают в рамках инициативы «Музей идет в больницу». Это совместный проект галереи, онкоцентра и благотворительного фонда «Берегиня».
В Перми для детей из онкоцентра мастер-класс по рисунку провели сотрудники художественной галереи. Ребята не могут покидать стены больницы, поэтому музейные педагоги приходят к ним сами. На последнем занятии дети рисовали весну, а галерея поделилась фотографиями их работ в соцсетях. «В стенах детского стационара прошел мастер-класс по созданию весеннего пейзажа по мотивам картины Алексея Саврасова „Весна. Огороды“. Ребята познакомились с творчеством художника и вместе с музейным педагогом Пермской галереи Полиной Полыгаловой нарисовали свою весну», — рассказали в музее. В детском онкогематологическом центре им. Гааза сотрудники Пермской художественной галереи работают в рамках инициативы «Музей идет в больницу». Это совместный проект галереи, онкоцентра и благотворительного фонда «Берегиня».