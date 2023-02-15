15 февраля 2023

Пермская галерея показала рисунки детей с онкозаболеваниями. Фото

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Мастер-класс по рисованию портрета в Eleven Bar. Екатеринбург, краски, хобби, досуг, отдых, палитра
Для детей из онкоцентра провели мастер-класс по живописи Фото:

В Перми для детей из онкоцентра мастер-класс по рисунку провели сотрудники художественной галереи. Ребята не могут покидать стены больницы, поэтому музейные педагоги приходят к ним сами. На последнем занятии дети рисовали весну, а галерея поделилась фотографиями их работ в соцсетях.

«В стенах детского стационара прошел мастер-класс по созданию весеннего пейзажа по мотивам картины Алексея Саврасова „Весна. Огороды“. Ребята познакомились с творчеством художника и вместе с музейным педагогом Пермской галереи Полиной Полыгаловой нарисовали свою весну», — рассказали в музее.

В детском онкогематологическом центре им. Гааза сотрудники Пермской художественной галереи работают в рамках инициативы «Музей идет в больницу». Это совместный проект галереи, онкоцентра и благотворительного фонда «Берегиня».

Уже в феврале ребята рисовали весну
Рисунки получились яркими
Птицы на весеннем рисунке почти обязательны

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В Перми для детей из онкоцентра мастер-класс по рисунку провели сотрудники художественной галереи. Ребята не могут покидать стены больницы, поэтому музейные педагоги приходят к ним сами. На последнем занятии дети рисовали весну, а галерея поделилась фотографиями их работ в соцсетях. «В стенах детского стационара прошел мастер-класс по созданию весеннего пейзажа по мотивам картины Алексея Саврасова „Весна. Огороды“. Ребята познакомились с творчеством художника и вместе с музейным педагогом Пермской галереи Полиной Полыгаловой нарисовали свою весну», — рассказали в музее. В детском онкогематологическом центре им. Гааза сотрудники Пермской художественной галереи работают в рамках инициативы «Музей идет в больницу». Это совместный проект галереи, онкоцентра и благотворительного фонда «Берегиня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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