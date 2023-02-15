Пермская галерея показала рисунки детей с онкозаболеваниями. Фото

16 февраля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Для детей из онкоцентра провели мастер-класс по живописи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми для детей из онкоцентра мастер-класс по рисунку провели сотрудники художественной галереи. Ребята не могут покидать стены больницы, поэтому музейные педагоги приходят к ним сами. На последнем занятии дети рисовали весну, а галерея поделилась фотографиями их работ в соцсетях. «В стенах детского стационара прошел мастер-класс по созданию весеннего пейзажа по мотивам картины Алексея Саврасова „Весна. Огороды“. Ребята познакомились с творчеством художника и вместе с музейным педагогом Пермской галереи Полиной Полыгаловой нарисовали свою весну», — рассказали в музее. В детском онкогематологическом центре им. Гааза сотрудники Пермской художественной галереи работают в рамках инициативы «Музей идет в больницу». Это совместный проект галереи, онкоцентра и благотворительного фонда «Берегиня». Уже в феврале ребята рисовали весну Пермская художественная галерея в VK Рисунки получились яркими Пермская художественная галерея в VK Птицы на весеннем рисунке почти обязательны Пермская художественная галерея в VK

В Перми для детей из онкоцентра мастер-класс по рисунку провели сотрудники художественной галереи. Ребята не могут покидать стены больницы, поэтому музейные педагоги приходят к ним сами. На последнем занятии дети рисовали весну, а галерея поделилась фотографиями их работ в соцсетях. «В стенах детского стационара прошел мастер-класс по созданию весеннего пейзажа по мотивам картины Алексея Саврасова „Весна. Огороды“. Ребята познакомились с творчеством художника и вместе с музейным педагогом Пермской галереи Полиной Полыгаловой нарисовали свою весну», — рассказали в музее. В детском онкогематологическом центре им. Гааза сотрудники Пермской художественной галереи работают в рамках инициативы «Музей идет в больницу». Это совместный проект галереи, онкоцентра и благотворительного фонда «Берегиня».