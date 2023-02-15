Пермяки смогут ощутить себя на футбольном стадионе Ливерпуля

Пермский кинотеатр покажет трансляцию футбольного матча «Реал Мадрид» — «Ливерпуль»

16 февраля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Игру Лиги чемпионов покажут в Перми на большом экране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский кинотеатр на большом экране покажет прямую трансляцию футбольного матча Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Мадрид» и английским «Ливерпуль». Первая игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, а пермяки смогут погрузиться в атмосферу матча. «Матч пройдет на стадионе „Энфилд“ в Ливерпуле (Англия). Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — сообщается на сайте кинотеатра «Синема Парк». Трансляция пройдет в кинозале ТРК «Семья» в ночь с 21 на 22 февраля. Ранее, как рассказывало URA.RU, пермский кинотеатр показывал концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии.

Пермский кинотеатр на большом экране покажет прямую трансляцию футбольного матча Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Мадрид» и английским «Ливерпуль». Первая игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, а пермяки смогут погрузиться в атмосферу матча. «Матч пройдет на стадионе „Энфилд“ в Ливерпуле (Англия). Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — сообщается на сайте кинотеатра «Синема Парк». Трансляция пройдет в кинозале ТРК «Семья» в ночь с 21 на 22 февраля. Ранее, как рассказывало URA.RU, пермский кинотеатр показывал концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии.