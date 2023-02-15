15 февраля 2023

Пермяки смогут ощутить себя на футбольном стадионе Ливерпуля

Пермский кинотеатр покажет трансляцию футбольного матча «Реал Мадрид» — «Ливерпуль»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧМ-2018. 21 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Екатеринбург, футбол, футболисты, advincula luis
Игру Лиги чемпионов покажут в Перми на большом экране Фото:

Пермский кинотеатр на большом экране покажет прямую трансляцию футбольного матча Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Мадрид» и английским «Ливерпуль». Первая игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, а пермяки смогут погрузиться в атмосферу матча.

«Матч пройдет на стадионе „Энфилд“ в Ливерпуле (Англия). Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — сообщается на сайте кинотеатра «Синема Парк».

Трансляция пройдет в кинозале ТРК «Семья» в ночь с 21 на 22 февраля. Ранее, как рассказывало URA.RU, пермский кинотеатр показывал концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермский кинотеатр на большом экране покажет прямую трансляцию футбольного матча Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Мадрид» и английским «Ливерпуль». Первая игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, а пермяки смогут погрузиться в атмосферу матча. «Матч пройдет на стадионе „Энфилд“ в Ливерпуле (Англия). Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — сообщается на сайте кинотеатра «Синема Парк». Трансляция пройдет в кинозале ТРК «Семья» в ночь с 21 на 22 февраля. Ранее, как рассказывало URA.RU, пермский кинотеатр показывал концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...