Пермяки смогут ощутить себя на футбольном стадионе Ливерпуля

Пермский кинотеатр на большом экране покажет прямую трансляцию футбольного матча Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Мадрид» и английским «Ливерпуль». Первая игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, а пермяки смогут погрузиться в атмосферу матча.
«Матч пройдет на стадионе „Энфилд“ в Ливерпуле (Англия). Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — сообщается на сайте кинотеатра «Синема Парк».
Трансляция пройдет в кинозале ТРК «Семья» в ночь с 21 на 22 февраля. Ранее, как рассказывало URA.RU, пермский кинотеатр показывал концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии.
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