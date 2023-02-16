Житель Уфы лишал пермяков денег, притворяясь полицейским

Во время совершения преступлений мужчина тщательно маскировал внешность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соликамский суд Пермского края отправил в колонию 25-летнего жителя Уфы, который, притворяясь полицейским, обманывал пенсионеров. Преступления он совершал в разных населенных пунктах, в том числе, городах Прикамья.

«Работодатели молодого человека звонили на телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции. Далее сообщали ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП, а также о возможности избежать уголовной ответственности в случае передачи пострадавшей стороне денежных средств. Обвиняемый выполнял роль курьера из полиции — приезжал домой к потерпевшим и забирал деньги», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

За несколько дней совершил ряд преступлений в Магнитогорске и Миассе Челябинской области, Кирове, Березниках и Соликамске Пермского края. Пенсионеры передавали в руки лжеполицейского денежные средства в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Общий ущерб от преступной деятельности составил более двух миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии особого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что мошенник под видом прокурора украл у пермяка 800 тысяч рублей. В отношении лжесиловика в полиции возбудили уголовное дело.