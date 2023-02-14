14 февраля 2023

Пилоты армейских вертолетов провели тренировку в Свердловской области

Армейские вертолетчики ЦВО выполнили тренировочные полеты в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, милитаризация, z войска
Вертолетчики тренировались в навигации, разведке и эвакуации людей Фото:

Армейские вертолетчики Центрального военного округа провели учебно-тренировочные полеты над безориентирной заснеженной местностью в Свердловской области. Об это рассказали на сайте Минобороны РФ.

«Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 выполнили задачи по навигации, воздушной разведке и поиску посадочных площадок в заснеженной местности. Особое внимание летчики уделили отработке эвакуации личного состава посадочным способом и в режиме зависания над лесным массивом», — сообщили на сайте Министерства обороны по Центральному военному округу.

В тренировочных полетах участвовали летчики, техники и группы обеспечения полетов. Всего было задействовано около ста военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало о проведении для свердловских военных антитеррористических учений. Военнослужащие отрабатывали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе. Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

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Армейские вертолетчики Центрального военного округа провели учебно-тренировочные полеты над безориентирной заснеженной местностью в Свердловской области. Об это рассказали на сайте Минобороны РФ. «Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 выполнили задачи по навигации, воздушной разведке и поиску посадочных площадок в заснеженной местности. Особое внимание летчики уделили отработке эвакуации личного состава посадочным способом и в режиме зависания над лесным массивом», — сообщили на сайте Министерства обороны по Центральному военному округу. В тренировочных полетах участвовали летчики, техники и группы обеспечения полетов. Всего было задействовано около ста военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало о проведении для свердловских военных антитеррористических учений. Военнослужащие отрабатывали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе. Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.
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