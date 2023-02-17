Вашингтон одобрил поставки истребителей для ВСУ

США одобряют передачу истребителей Украине со стороны союзных государств. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Америки Джон Кирби, при этом сам Вашингтон не обещает оказывать Киеву подобную помощь.
«Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители президенту Украины Владимиру Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — заявил Кирби на брифинге Белого дома для журналистов. Координатор отметил, что США никогда не диктовали партнерам условия и не указывали сроки оказания помощи Киеву.
Ранее сообщалось, что украинские власти потребовали от западных партнеров немедленно предоставить стране новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления России. В частности, Киев просит у союзников истребители. О начале специальной военной операции на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, ее основная цель — защита мирных жителей.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
США одобряют передачу истребителей Украине со стороны союзных государств. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Америки Джон Кирби, при этом сам Вашингтон не обещает оказывать Киеву подобную помощь. «Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители президенту Украины Владимиру Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — заявил Кирби на брифинге Белого дома для журналистов. Координатор отметил, что США никогда не диктовали партнерам условия и не указывали сроки оказания помощи Киеву. Ранее сообщалось, что украинские власти потребовали от западных партнеров немедленно предоставить стране новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления России. В частности, Киев просит у союзников истребители. О начале специальной военной операции на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, ее основная цель — защита мирных жителей.