Общественник защитил права дольщиков недостроенного дома в Перми, которых обманули в 2015 году

Стройка была заморожена в 2015 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эксперт Народного фронта (ОНФ) Прикамья выиграл суд по делу об обманутых дольщиках строящегося многоквартирного дома. Объект был заморожен по вине застройщика в 2015 году, сообщают пермские общественники.

«Станислав Шестаков выиграл суд первой инстанции по вопросу о многоквартирном доме на ул. Пролетарская, 41 в Перми, который не могут достроить с 2015 года. 36 дольщиков оказались обмануты: застройщик начал строительство без разрешения, и в итоге оно замерло на 80% готовности», — указано в telegram-канале «Народный фронт — Пермский край».

Собственных денег дольщикам для продолжения строительства не хватило, при этом самого застройщика отправили за решетку на пять лет. По закону дом нельзя было включить в реестр проблемных объектов для получения помощи от государства, потому что он не был внесен в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Сейчас общественники добиваются, чтобы суд обязал инспекцию госстройнадзора сделать это.

О том, что на пустующей территории в центре Перми, где до 2017 года стоял долгострой с портретом Сергея Есенина, власти планируют реализовать проект КРТ (комплексное развитие территории), URA.RU писало ранее. Здание снесли, сейчас за ограждением находятся автомойка и парковка.