Куратор проекта помощи мобилизованным поедет к Путину с Махониным и Сухих

Лилия Ширяева вошла в состав делегации, которая поедет к президенту Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева вошла в состав делегации от региона, который примет участие 21 февраля в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Вместе с ней в Москву поедут губернатор Дмитрий Махонин, председатель краевого заксобрания Валерий Сухих и глава Перми Алексей Демкин. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«От Прикамья поедут губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель законодательного собрания Пермского Валерий Сухих, а также председатель общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. В этом году федеральные власти решили позвать несколько мэров крупных российских городов, среди них оказался и глава Перми Алексей Демкин», — передает издание, ссылаясь на собеседника в окружении мэра.

Бывший вице-спикер заксобрания Пермского края Лилия Ширяева недавно возглавила Общественную палату региона. С 2022-го года она является куратором проекта «Помощь здесь. Пермский край», который занимается поддержкой мобилизованных и их семей.