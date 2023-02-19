В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании

20 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мигранты предпочитают работать с частниками, так как те платят сразу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании из-за постоянных обманов со стороны работодателей. Об этом URA.RU узнали, пообщавшись с группой иностранцев в микрорайоне Черный мыс, где они собираются на определенных локациях в поисках работы. «Устроиться то можно в любую компанию, но таким работникам, как мы часто не выплачивают зарплату. Месяц проработал на аванс в пять тысяч и все. И ни чего не скажешь. Спорить начнешь, полицию вызовут. А с частником проще, как договорился, так и заплатил. И сразу же наличкой», — сообщил собеседник. Как рассказали иностранные граждане, нанимаясь на помощь маленьким компаниям или частникам, они зарабатывают до 5 тысяч рублей в день. «Мы договариваемся на каждый день или недельную работу. Так проще. И обманывают не так часто», — добавил другой собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД по ХМАО заявил о массовом притоке мигрантов в регион. С увеличением мигрантов выросло и количество преступлений, совершенных приезжими.

В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании из-за постоянных обманов со стороны работодателей. Об этом URA.RU узнали, пообщавшись с группой иностранцев в микрорайоне Черный мыс, где они собираются на определенных локациях в поисках работы. «Устроиться то можно в любую компанию, но таким работникам, как мы часто не выплачивают зарплату. Месяц проработал на аванс в пять тысяч и все. И ни чего не скажешь. Спорить начнешь, полицию вызовут. А с частником проще, как договорился, так и заплатил. И сразу же наличкой», — сообщил собеседник. Как рассказали иностранные граждане, нанимаясь на помощь маленьким компаниям или частникам, они зарабатывают до 5 тысяч рублей в день. «Мы договариваемся на каждый день или недельную работу. Так проще. И обманывают не так часто», — добавил другой собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД по ХМАО заявил о массовом притоке мигрантов в регион. С увеличением мигрантов выросло и количество преступлений, совершенных приезжими.