В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании из-за постоянных обманов со стороны работодателей. Об этом URA.RU узнали, пообщавшись с группой иностранцев в микрорайоне Черный мыс, где они собираются на определенных локациях в поисках работы.
«Устроиться то можно в любую компанию, но таким работникам, как мы часто не выплачивают зарплату. Месяц проработал на аванс в пять тысяч и все. И ни чего не скажешь. Спорить начнешь, полицию вызовут. А с частником проще, как договорился, так и заплатил. И сразу же наличкой», — сообщил собеседник.
Как рассказали иностранные граждане, нанимаясь на помощь маленьким компаниям или частникам, они зарабатывают до 5 тысяч рублей в день. «Мы договариваемся на каждый день или недельную работу. Так проще. И обманывают не так часто», — добавил другой собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД по ХМАО заявил о массовом притоке мигрантов в регион. С увеличением мигрантов выросло и количество преступлений, совершенных приезжими.
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