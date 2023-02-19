19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
Мигранты предпочитают работать с частниками, так как те платят сразу Фото:

В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании из-за постоянных обманов со стороны работодателей. Об этом URA.RU узнали, пообщавшись с группой иностранцев в микрорайоне Черный мыс, где они собираются на определенных локациях в поисках работы.

«Устроиться то можно в любую компанию, но таким работникам, как мы часто не выплачивают зарплату. Месяц проработал на аванс в пять тысяч и все. И ни чего не скажешь. Спорить начнешь, полицию вызовут. А с частником проще, как договорился, так и заплатил. И сразу же наличкой», — сообщил собеседник.

Как рассказали иностранные граждане, нанимаясь на помощь маленьким компаниям или частникам, они зарабатывают до 5 тысяч рублей в день. «Мы договариваемся на каждый день или недельную работу. Так проще. И обманывают не так часто», — добавил другой собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД по ХМАО заявил о массовом притоке мигрантов в регион. С увеличением мигрантов выросло и количество преступлений, совершенных приезжими.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Сургуте мигранты отказываются работать на крупные компании из-за постоянных обманов со стороны работодателей. Об этом URA.RU узнали, пообщавшись с группой иностранцев в микрорайоне Черный мыс, где они собираются на определенных локациях в поисках работы. «Устроиться то можно в любую компанию, но таким работникам, как мы часто не выплачивают зарплату. Месяц проработал на аванс в пять тысяч и все. И ни чего не скажешь. Спорить начнешь, полицию вызовут. А с частником проще, как договорился, так и заплатил. И сразу же наличкой», — сообщил собеседник. Как рассказали иностранные граждане, нанимаясь на помощь маленьким компаниям или частникам, они зарабатывают до 5 тысяч рублей в день. «Мы договариваемся на каждый день или недельную работу. Так проще. И обманывают не так часто», — добавил другой собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД по ХМАО заявил о массовом притоке мигрантов в регион. С увеличением мигрантов выросло и количество преступлений, совершенных приезжими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...