В школах Челябинска отменили занятия из-за морозов

Школьники начальных классов первой смены сегодня не учатся
В школах Челябинска 20 февраля из-за морозов отменили занятия первой смены с первого по четвертый класс. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.
«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 20 февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах г. Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», -сказано в сообщении ведомства.
Ранее синоптики сообщали о похолодании до -32 градусов, которое обещали ночью 20 февраля в Челябинской области. В самом Челябинске прогнозировали около 27 градусов мороза.
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