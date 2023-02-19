В школах Челябинска отменили занятия из-за морозов

20 февраля 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Школьники начальных классов первой смены сегодня не учатся Фото: Размик Закарян © URA.RU В школах Челябинска 20 февраля из-за морозов отменили занятия первой смены с первого по четвертый класс. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города. «Уважаемые челябинцы! Сегодня, 20 февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах г. Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», -сказано в сообщении ведомства. Ранее синоптики сообщали о похолодании до -32 градусов, которое обещали ночью 20 февраля в Челябинской области. В самом Челябинске прогнозировали около 27 градусов мороза.

В школах Челябинска 20 февраля из-за морозов отменили занятия первой смены с первого по четвертый класс. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города. «Уважаемые челябинцы! Сегодня, 20 февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах г. Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», -сказано в сообщении ведомства. Ранее синоптики сообщали о похолодании до -32 градусов, которое обещали ночью 20 февраля в Челябинской области. В самом Челябинске прогнозировали около 27 градусов мороза.