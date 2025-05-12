На трассе Челябинск-Екатеринбург закрыли одну из полос для движения

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На петепроводе ведутся дорожные работы
На петепроводе ведутся дорожные работы Фото:

На участке дороги из Челябинска в Екатеринбург перекрыта одна из двух полос для движения из-за ремонта асфальта. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"На 18 км автодороги "Подъезд к г. Екатеринбург" проводятся дорожные работы. Движение в сторону города Екатеринбург осуществляется по одной полосе!" — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дорога из Челябинска из Екатеринбурга на всем протяжении стала четырехполосной в сентябре 2022 года. Движение осуществляется минимум в две полосы в обе стороны. 

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На участке дороги из Челябинска в Екатеринбург перекрыта одна из двух полос для движения из-за ремонта асфальта. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. "На 18 км автодороги "Подъезд к г. Екатеринбург" проводятся дорожные работы. Движение в сторону города Екатеринбург осуществляется по одной полосе!" — уточнили в пресс-службе ведомства. Дорога из Челябинска из Екатеринбурга на всем протяжении стала четырехполосной в сентябре 2022 года. Движение осуществляется минимум в две полосы в обе стороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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