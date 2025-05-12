На трассе Челябинск-Екатеринбург закрыли одну из полос для движения

На петепроводе ведутся дорожные работы
На участке дороги из Челябинска в Екатеринбург перекрыта одна из двух полос для движения из-за ремонта асфальта. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"На 18 км автодороги "Подъезд к г. Екатеринбург" проводятся дорожные работы. Движение в сторону города Екатеринбург осуществляется по одной полосе!" — уточнили в пресс-службе ведомства.
Дорога из Челябинска из Екатеринбурга на всем протяжении стала четырехполосной в сентябре 2022 года. Движение осуществляется минимум в две полосы в обе стороны.
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