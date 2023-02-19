19 февраля 2023
18 февраля 2023

Пермские власти продают под музей сельское отделение сестринского ухода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Культурный центр
В стенах бывшего медучреждения могут открыться выставки (архивное фото) Фото:

Пермские власти выставили на продажу здание отделения сестринского ухода для детей в селе Курашим. Потенциальному покупателю предлагается создать здесь культурный центр или музей. В минимущества Прикамья говорят, что такое развитие территорий отвечает запросу президента РФ Владимира Путина.

«Глава государства не раз говорил о необходимости уделять все большее внимание малым городам и селам, и в рамках национальных проектов „Туризм и индустрия гостеприимства“ и „Малое и среднее предпринимательство“ можно раскрыть весь потенциал территории. Государственно-частные инвестиционные проекты получают финансовую поддержку, поэтому на территории села можно организовать культурный центр или музей», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Здание, где раньше располагалось отделение сестринского ухода, имеет один этаж. Его площадь порядка 383,5 кв. м. Рядом расположены Дом культуры, поликлиника и торговые точки, отмечают в минимущества. Начальная цена лота — 5 708 000 рублей. Село Курашим образовано в 1717 году как медеплавильная артель, позже здесь появился завод.

В этом здании может появиться новый музей

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Пермские власти выставили на продажу здание отделения сестринского ухода для детей в селе Курашим. Потенциальному покупателю предлагается создать здесь культурный центр или музей. В минимущества Прикамья говорят, что такое развитие территорий отвечает запросу президента РФ Владимира Путина. «Глава государства не раз говорил о необходимости уделять все большее внимание малым городам и селам, и в рамках национальных проектов „Туризм и индустрия гостеприимства“ и „Малое и среднее предпринимательство“ можно раскрыть весь потенциал территории. Государственно-частные инвестиционные проекты получают финансовую поддержку, поэтому на территории села можно организовать культурный центр или музей», — говорится в сообщении министерства в Telegram. Здание, где раньше располагалось отделение сестринского ухода, имеет один этаж. Его площадь порядка 383,5 кв. м. Рядом расположены Дом культуры, поликлиника и торговые точки, отмечают в минимущества. Начальная цена лота — 5 708 000 рублей. Село Курашим образовано в 1717 году как медеплавильная артель, позже здесь появился завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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