В стенах бывшего медучреждения могут открыться выставки (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские власти выставили на продажу здание отделения сестринского ухода для детей в селе Курашим. Потенциальному покупателю предлагается создать здесь культурный центр или музей. В минимущества Прикамья говорят, что такое развитие территорий отвечает запросу президента РФ Владимира Путина.

«Глава государства не раз говорил о необходимости уделять все большее внимание малым городам и селам, и в рамках национальных проектов „Туризм и индустрия гостеприимства“ и „Малое и среднее предпринимательство“ можно раскрыть весь потенциал территории. Государственно-частные инвестиционные проекты получают финансовую поддержку, поэтому на территории села можно организовать культурный центр или музей», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Здание, где раньше располагалось отделение сестринского ухода, имеет один этаж. Его площадь порядка 383,5 кв. м. Рядом расположены Дом культуры, поликлиника и торговые точки, отмечают в минимущества. Начальная цена лота — 5 708 000 рублей. Село Курашим образовано в 1717 году как медеплавильная артель, позже здесь появился завод.