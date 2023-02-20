В Екатеринбурге готовят масштабную реконструкцию остановок

20 февраля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Остановки общественного транспорта в Екатеринбурге отремонтируют в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в 2023 году проведут работы по модернизации остановочных пунктов. Речь идет о следующих районах: «Синие камни» и «ВИЗ». Об этом в своем telegram-канале написал мэр уральской столицы Алексей Орлов. «По графику идет разработка проекта планировки маршрута „Новокольцовский“ наземного метро. Данный проект охватит жилой сектор, „Екатеринбург-Экспо“, кампуса УрФУ, логистических центров и аэропорта Кольцово», — отметил Алексей Орлов. Глава Екатеринбурга Орлов отметил, что идея наземного метро по-прежнему остается в приоритете. Кроме всего, планируется увеличить финансирование проекта в 2023—2024 гг. Ранее URA.RU писало, что проект Новокольцовского маршрута утвердили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников на выставке «Иннопром». В ближайшем будущем будут построены больше 30 километров железной дороги, которые соединят 15 остановок. Железнодорожный маршрут может появиться к 2025 году.

В Екатеринбурге в 2023 году проведут работы по модернизации остановочных пунктов. Речь идет о следующих районах: «Синие камни» и «ВИЗ». Об этом в своем telegram-канале написал мэр уральской столицы Алексей Орлов. «По графику идет разработка проекта планировки маршрута „Новокольцовский“ наземного метро. Данный проект охватит жилой сектор, „Екатеринбург-Экспо“, кампуса УрФУ, логистических центров и аэропорта Кольцово», — отметил Алексей Орлов. Глава Екатеринбурга Орлов отметил, что идея наземного метро по-прежнему остается в приоритете. Кроме всего, планируется увеличить финансирование проекта в 2023—2024 гг. Ранее URA.RU писало, что проект Новокольцовского маршрута утвердили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников на выставке «Иннопром». В ближайшем будущем будут построены больше 30 километров железной дороги, которые соединят 15 остановок. Железнодорожный маршрут может появиться к 2025 году.