20 февраля 2023

В Свердловской области с почестями похоронят командира ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Свердловчане простятся с бойцом ЧВК «Вагнер» Виктором Чудаковым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Каменске-Уральском (Свердловская область) простятся с 38-летним командиром отделения ЧВК «Вагнер» Виктором Чудаковым. Боец погиб, выводя взводя из окружения во время специальной военной операции РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации города.

«В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“, был командиром отделения. За мужество и храбрость награжден медалью „За отвагу“, удостоен знака отличия ЧВК „Черный крест“, за особые заслуги во время боевых действий. В боях под Артемовском, выводя взвод из окружения, Виктор Чудаков получил ранение, несовместимое с жизнью», — рассказали в мэрии.

По данным картотеки Красногорского районного суда Каменска-Уральского, у Чудакова было две судимости — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Бойца похоронят 22 февраля с воинскими почестями на аллее героев Волковского кладбища.

Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

Виктор Чудаков погиб, выводя взвод из окружения
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) простятся с 38-летним командиром отделения ЧВК «Вагнер» Виктором Чудаковым. Боец погиб, выводя взводя из окружения во время специальной военной операции РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации города. «В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“, был командиром отделения. За мужество и храбрость награжден медалью „За отвагу“, удостоен знака отличия ЧВК „Черный крест“, за особые заслуги во время боевых действий. В боях под Артемовском, выводя взвод из окружения, Виктор Чудаков получил ранение, несовместимое с жизнью», — рассказали в мэрии. По данным картотеки Красногорского районного суда Каменска-Уральского, у Чудакова было две судимости — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Бойца похоронят 22 февраля с воинскими почестями на аллее героев Волковского кладбища. Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.
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