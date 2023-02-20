В Свердловской области с почестями похоронят командира ЧВК «Вагнер». Фото

21 февраля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Свердловчане простятся с бойцом ЧВК «Вагнер» Виктором Чудаковым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Каменске-Уральском (Свердловская область) простятся с 38-летним командиром отделения ЧВК «Вагнер» Виктором Чудаковым. Боец погиб, выводя взводя из окружения во время специальной военной операции РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации города. «В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“, был командиром отделения. За мужество и храбрость награжден медалью „За отвагу“, удостоен знака отличия ЧВК „Черный крест“, за особые заслуги во время боевых действий. В боях под Артемовском, выводя взвод из окружения, Виктор Чудаков получил ранение, несовместимое с жизнью», — рассказали в мэрии. По данным картотеки Красногорского районного суда Каменска-Уральского, у Чудакова было две судимости — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Бойца похоронят 22 февраля с воинскими почестями на аллее героев Волковского кладбища. Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса. Виктор Чудаков погиб, выводя взвод из окружения Фото: «ВКаменскеЖИТЬ», vk.com

В Каменске-Уральском (Свердловская область) простятся с 38-летним командиром отделения ЧВК «Вагнер» Виктором Чудаковым. Боец погиб, выводя взводя из окружения во время специальной военной операции РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации города. «В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“, был командиром отделения. За мужество и храбрость награжден медалью „За отвагу“, удостоен знака отличия ЧВК „Черный крест“, за особые заслуги во время боевых действий. В боях под Артемовском, выводя взвод из окружения, Виктор Чудаков получил ранение, несовместимое с жизнью», — рассказали в мэрии. По данным картотеки Красногорского районного суда Каменска-Уральского, у Чудакова было две судимости — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Бойца похоронят 22 февраля с воинскими почестями на аллее героев Волковского кладбища. Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.