Пермяк пострадал при ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель сбил человека на автодороге в Перми. Инцидент, попавший на видеорегистратор одного из участников дорожного движения, произошел в микрорайоне Закамск 21 февраля.

«Сбили человека. Закамск, улица Магистральная, около Чкалова», — пишет очевидец в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу полиции региона.

URA.RU писало ранее, что в Березниках (Пермский край) около кинотеатра «Мелодия» сбили 13-летнего ребенка. ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу.

Обновлено в 23:01

В полиции прокомментировали, что инцидент произошел около 20:20 час. По предварительной информации, 33-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, допустила наезд на пешехода. Мужчина, предположительно, переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка