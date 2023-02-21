На пермском заводе будут быстрее делать качественный кокс

22 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Новое оборудование позволит увеличить производственные мощности завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пермском предприятии ОАО «Губахинский кокс» ввели в эксплуатацию новое оборудование для производства промышленного кокса. Речь о новых установках для дробления крупных кусков каменного угля, которые позволят ускорить процесс производства и повысить качество продукции. «Две новые дробильно-фрезерные машины пришли на замену устаревшему оборудованию. Они предназначены для дробления крупных и смерзшихся кусков угольного концентрата размером до полутора метров. Использование оборудования повышает скорость обработки угля, что облегчает выпуск коксовой продукции и улучшает ее качество», — сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». Также уточняется, что раньше в процессе выгрузки угольных концентратов часть из них попадала на поверхность дробильно-фрезерной машины из-за ее конструкции. Рабочим приходилось вручную выгружать эти куски угля, что серьезно замедляло производственный процесс. Благодаря новому оборудованию проблема исправлена, линия выгрузки угля полностью автоматизирована. Пермское ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис» и занимается производством угольного кокса и химической продукции. По данным сервиса СБИС, в 2021 году прибыль завода составила 3,2 млрд рублей.

На пермском предприятии ОАО «Губахинский кокс» ввели в эксплуатацию новое оборудование для производства промышленного кокса. Речь о новых установках для дробления крупных кусков каменного угля, которые позволят ускорить процесс производства и повысить качество продукции. «Две новые дробильно-фрезерные машины пришли на замену устаревшему оборудованию. Они предназначены для дробления крупных и смерзшихся кусков угольного концентрата размером до полутора метров. Использование оборудования повышает скорость обработки угля, что облегчает выпуск коксовой продукции и улучшает ее качество», — сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». Также уточняется, что раньше в процессе выгрузки угольных концентратов часть из них попадала на поверхность дробильно-фрезерной машины из-за ее конструкции. Рабочим приходилось вручную выгружать эти куски угля, что серьезно замедляло производственный процесс. Благодаря новому оборудованию проблема исправлена, линия выгрузки угля полностью автоматизирована. Пермское ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис» и занимается производством угольного кокса и химической продукции. По данным сервиса СБИС, в 2021 году прибыль завода составила 3,2 млрд рублей.