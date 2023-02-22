В Екатеринбурге жителей Новой Сортировки напугал сильный запах газа

23 февраля 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

По словам екатеринбурженки, запах чувствуется даже на 16-м этаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка ночью напугал сильный запах газа. Екатеринбуржцы пытались дозвониться в спецслужбы, однако там причину им не назвали, рассказала корреспонденту URA.RU жительница района Маргарита Марленова. «Я вышла гулять с собакой и почувствовала сильный запах газа. Звонки в Екатеринбурггаз, службу спасения и Роспотребнадзор не привели к желаемому результату: футболят от одного к другому. При этом не отрицают, а подтверждают, что им продолжают поступать звонки из нашего района. Вернувшись в квартиру, открыла окно — не помогло, запах доходил до 16 этажа», — рассказала корреспонденту URA.RU Маргарита Марленова. По словам екатеринбурженки, запах газа начал появляться примерно в 23 часа 22 февраля на улице Автомагистральная. Корреспондент URA.RU отправил запрос в производственное управление №3 Екатеринбурггаза, которое обслуживает Железнодорожный район города. На момент публикации новости ответ не был получен.

Жителей екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка ночью напугал сильный запах газа. Екатеринбуржцы пытались дозвониться в спецслужбы, однако там причину им не назвали, рассказала корреспонденту URA.RU жительница района Маргарита Марленова. «Я вышла гулять с собакой и почувствовала сильный запах газа. Звонки в Екатеринбурггаз, службу спасения и Роспотребнадзор не привели к желаемому результату: футболят от одного к другому. При этом не отрицают, а подтверждают, что им продолжают поступать звонки из нашего района. Вернувшись в квартиру, открыла окно — не помогло, запах доходил до 16 этажа», — рассказала корреспонденту URA.RU Маргарита Марленова. По словам екатеринбурженки, запах газа начал появляться примерно в 23 часа 22 февраля на улице Автомагистральная. Корреспондент URA.RU отправил запрос в производственное управление №3 Екатеринбурггаза, которое обслуживает Железнодорожный район города. На момент публикации новости ответ не был получен.