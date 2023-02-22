22 февраля 2023

В Екатеринбурге жителей Новой Сортировки напугал сильный запах газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки застройщика Бабочкина. Курган, газ, бытовой газ
По словам екатеринбурженки, запах чувствуется даже на 16-м этаже Фото:

Жителей екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка ночью напугал сильный запах газа. Екатеринбуржцы пытались дозвониться в спецслужбы, однако там причину им не назвали, рассказала корреспонденту URA.RU жительница района Маргарита Марленова.

«Я вышла гулять с собакой и почувствовала сильный запах газа. Звонки в Екатеринбурггаз, службу спасения и Роспотребнадзор не привели к желаемому результату: футболят от одного к другому. При этом не отрицают, а подтверждают, что им продолжают поступать звонки из нашего района. Вернувшись в квартиру, открыла окно — не помогло, запах доходил до 16 этажа», — рассказала корреспонденту URA.RU Маргарита Марленова.

По словам екатеринбурженки, запах газа начал появляться примерно в 23 часа 22 февраля на улице Автомагистральная. Корреспондент URA.RU отправил запрос в производственное управление №3 Екатеринбурггаза, которое обслуживает Железнодорожный район города. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Жителей екатеринбургского микрорайона Новая Сортировка ночью напугал сильный запах газа. Екатеринбуржцы пытались дозвониться в спецслужбы, однако там причину им не назвали, рассказала корреспонденту URA.RU жительница района Маргарита Марленова. «Я вышла гулять с собакой и почувствовала сильный запах газа. Звонки в Екатеринбурггаз, службу спасения и Роспотребнадзор не привели к желаемому результату: футболят от одного к другому. При этом не отрицают, а подтверждают, что им продолжают поступать звонки из нашего района. Вернувшись в квартиру, открыла окно — не помогло, запах доходил до 16 этажа», — рассказала корреспонденту URA.RU Маргарита Марленова. По словам екатеринбурженки, запах газа начал появляться примерно в 23 часа 22 февраля на улице Автомагистральная. Корреспондент URA.RU отправил запрос в производственное управление №3 Екатеринбурггаза, которое обслуживает Железнодорожный район города. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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