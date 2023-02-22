Пермяка приговорили к обязательным работам за секс со школьницей

Жителю Перми назначили 300 часов обязательных работ после секса с несовершеннолетней

Пермяка осудили за секс со школьницей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд приговорил молодого пермяка к обязательным работам после секса с 14-летней школьницей. Он будет убирать снег или подметать дорожки в сквере в весенне-летний период, пишут СМИ.

«Парень знал, сколько лет девочке, однако вступил в половую связь с юной особой. Приговор суда — 300 часов обязательных работ», — указано на сайте «КП-Пермь».

За совершенное правонарушение пермяку грозил реальный тюремный срок. URA.RU уже писало, что события разворачивались в одном из районов города в мае прошлого года. Девушка собиралась оставить ребенка и хотела рожать, она посещала женскую консультацию. Именно таким образом о преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Позже молодого человека для беседы вызвали в Следственный комитет.