Житель Целинного округа (Курганская область) поздравил земляков с Днем защитника Отечества из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Свое обращение зауральский военнослужащий записал под грохот орудий и взрывы снарядов. Звуки слышны на заднем плане.
«С передовой, коротко и по существу. Поздравляет целинников с праздником наш боец, участник СВО из батальона „Ермак“. С праздником, защитники России! Ждем вас с победой домой! Живыми и здоровыми», — указано в сообщении в группе администрации территории в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU уже писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков в День защитника Отечества поздравил военнослужащих 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Слова благодарности также были адресованы всем мобилизованным и добровольцам. Позже зауральские казаки в честь праздника установили на железной вышке в Кургане флаг с российским триколором.
Спецоперация России на Украине идет с февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой. Цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима и нацбатальонов ВСУ.
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