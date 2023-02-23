Курганский боец под взрывами снарядов поздравил земляков с 23 февраля. Видео

24 февраля 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Боец на передовой поздравил зауральцев с 23 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Целинного округа (Курганская область) поздравил земляков с Днем защитника Отечества из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Свое обращение зауральский военнослужащий записал под грохот орудий и взрывы снарядов. Звуки слышны на заднем плане. «С передовой, коротко и по существу. Поздравляет целинников с праздником наш боец, участник СВО из батальона „Ермак“. С праздником, защитники России! Ждем вас с победой домой! Живыми и здоровыми», — указано в сообщении в группе администрации территории в соцсети «ВКонтакте». URA.RU уже писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков в День защитника Отечества поздравил военнослужащих 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Слова благодарности также были адресованы всем мобилизованным и добровольцам. Позже зауральские казаки в честь праздника установили на железной вышке в Кургане флаг с российским триколором. Спецоперация России на Украине идет с февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой. Цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима и нацбатальонов ВСУ.

Житель Целинного округа (Курганская область) поздравил земляков с Днем защитника Отечества из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Свое обращение зауральский военнослужащий записал под грохот орудий и взрывы снарядов. Звуки слышны на заднем плане. «С передовой, коротко и по существу. Поздравляет целинников с праздником наш боец, участник СВО из батальона „Ермак“. С праздником, защитники России! Ждем вас с победой домой! Живыми и здоровыми», — указано в сообщении в группе администрации территории в соцсети «ВКонтакте». URA.RU уже писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков в День защитника Отечества поздравил военнослужащих 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Слова благодарности также были адресованы всем мобилизованным и добровольцам. Позже зауральские казаки в честь праздника установили на железной вышке в Кургане флаг с российским триколором. Спецоперация России на Украине идет с февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой. Цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима и нацбатальонов ВСУ.