Экс-аналитик ЦРУ: в Швеции знают, кто подорвал «Северные потоки»

24 февраля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

По мнению аналитика ЦРУ, США фигурируют в материалах дела о подрыве российского газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Шведская прокуратура под влиянием Вашингтона не делится данными о расследовании подрыва на «Северных потоках». Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. «Шведы знают, кто это сделал, но следуют курсу, заданному их западными покровителями, в первую очередь Соединенными Штатами», — сказал Макговерн, выступая на онлайн-конференции, организованной международным Шиллеровским институтом, передает ТАСС. По его словам, шведские надзорные органы давно ведут расследование по этому вопросу, однако приняли решение не распространять добытую информацию. По его мнению, США фигурируют в материалах дела. Ранее автор расследования о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш заявил в беседе с RT, что власти США подорвали российский газопровод, поскольку боялись, что Германия откроет доступ к топливу на фоне приближающихся холодов. По словам американского журналиста, взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы США, передает «Царьград». Эта диверсия, по его мнению, готовилась заранее.

Шведская прокуратура под влиянием Вашингтона не делится данными о расследовании подрыва на «Северных потоках». Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. «Шведы знают, кто это сделал, но следуют курсу, заданному их западными покровителями, в первую очередь Соединенными Штатами», — сказал Макговерн, выступая на онлайн-конференции, организованной международным Шиллеровским институтом, передает ТАСС. По его словам, шведские надзорные органы давно ведут расследование по этому вопросу, однако приняли решение не распространять добытую информацию. По его мнению, США фигурируют в материалах дела. Ранее автор расследования о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш заявил в беседе с RT, что власти США подорвали российский газопровод, поскольку боялись, что Германия откроет доступ к топливу на фоне приближающихся холодов. По словам американского журналиста, взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы США, передает «Царьград». Эта диверсия, по его мнению, готовилась заранее.