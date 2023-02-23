23 февраля 2023

Экс-аналитик ЦРУ: в Швеции знают, кто подорвал «Северные потоки»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
По мнению аналитика ЦРУ, США фигурируют в материалах дела о подрыве российского газопровода Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Шведская прокуратура под влиянием Вашингтона не делится данными о расследовании подрыва на «Северных потоках». Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн.

«Шведы знают, кто это сделал, но следуют курсу, заданному их западными покровителями, в первую очередь Соединенными Штатами», — сказал Макговерн, выступая на онлайн-конференции, организованной международным Шиллеровским институтом, передает ТАСС. По его словам, шведские надзорные органы давно ведут расследование по этому вопросу, однако приняли решение не распространять добытую информацию. По его мнению, США фигурируют в материалах дела.

Ранее автор расследования о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш заявил в беседе с RT, что власти США подорвали российский газопровод, поскольку боялись, что Германия откроет доступ к топливу на фоне приближающихся холодов. По словам американского журналиста, взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы США, передает «Царьград». Эта диверсия, по его мнению, готовилась заранее.

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Шведская прокуратура под влиянием Вашингтона не делится данными о расследовании подрыва на «Северных потоках». Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. «Шведы знают, кто это сделал, но следуют курсу, заданному их западными покровителями, в первую очередь Соединенными Штатами», — сказал Макговерн, выступая на онлайн-конференции, организованной международным Шиллеровским институтом, передает ТАСС. По его словам, шведские надзорные органы давно ведут расследование по этому вопросу, однако приняли решение не распространять добытую информацию. По его мнению, США фигурируют в материалах дела. Ранее автор расследования о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш заявил в беседе с RT, что власти США подорвали российский газопровод, поскольку боялись, что Германия откроет доступ к топливу на фоне приближающихся холодов. По словам американского журналиста, взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы США, передает «Царьград». Эта диверсия, по его мнению, готовилась заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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