23 февраля 2023
22 февраля 2023

В ХМАО полицейская «ГАЗель» протаранила автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске «ГАЗель» полиции врезалась в легковой автомобиль (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Кузоваткина полицейская «ГАЗель» протаранила легковой автомобиль. Происшествие попало на видео, сообщают в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский».

«Около 8 часов утра полицейская газель попала в ДТП на перекрестке Ленина-Кузоваткина. По камере наружного наблюдения видно, что сотрудники полиции ехали без маячков и пытались проскочить на красный», — сообщается в Telegram.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что это был автомобиль кинологов, которые спешили на экстренный вызов. По информации пресс-службы, маячки у «ГАЗели» были включены.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске на сотрудников полиции напал водитель лимузина. Нарушитель управлял автомобилем без прав и был в нетрезвом состоянии.

Видео: telegram-канал «N1 Первый Нижневартовский»

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Кузоваткина полицейская «ГАЗель» протаранила легковой автомобиль. Происшествие попало на видео, сообщают в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». «Около 8 часов утра полицейская газель попала в ДТП на перекрестке Ленина-Кузоваткина. По камере наружного наблюдения видно, что сотрудники полиции ехали без маячков и пытались проскочить на красный», — сообщается в Telegram. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что это был автомобиль кинологов, которые спешили на экстренный вызов. По информации пресс-службы, маячки у «ГАЗели» были включены. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске на сотрудников полиции напал водитель лимузина. Нарушитель управлял автомобилем без прав и был в нетрезвом состоянии. Видео: telegram-канал «N1 Первый Нижневартовский»
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