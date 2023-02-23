В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Кузоваткина полицейская «ГАЗель» протаранила легковой автомобиль. Происшествие попало на видео, сообщают в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский».
«Около 8 часов утра полицейская газель попала в ДТП на перекрестке Ленина-Кузоваткина. По камере наружного наблюдения видно, что сотрудники полиции ехали без маячков и пытались проскочить на красный», — сообщается в Telegram.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что это был автомобиль кинологов, которые спешили на экстренный вызов. По информации пресс-службы, маячки у «ГАЗели» были включены.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске на сотрудников полиции напал водитель лимузина. Нарушитель управлял автомобилем без прав и был в нетрезвом состоянии.
Видео: telegram-канал «N1 Первый Нижневартовский»
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