В Нижневартовске (ХМАО) произошло ДТП, в результате которого несовершеннолетнего пешехода сбил автомобиль на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован в медучреждение. Об этом сообщается в местном паблике с происшествиями в социальной сети «ВКонтакте».
«24.02.2023 года около 20 часов 55 минут водитель управляя автомобилем „Ниссан“, двигаясь по проезжей части улицы Маршала Жукова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в районе дома 26 ул. Маршала Жукова. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. По предварительной информации пешеход двигался на запрещающий (красный) сигнал светофора.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в результате ДТП полицейская «ГАЗель» протаранила легковой автомобиль. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что это был автомобиль кинологов, которые спешили на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками.
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