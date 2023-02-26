ВСУ понесли масштабные потери у Никольского и Угледара

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, армия, военные, полигон, штурмовик, stock, сбойка
Армия РФ уничтожила 100 украинских военных на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия потеряла боле 70 военных в районах Никольского и Угледара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах Никольского и Угледара украинская армия потеряла более 75 бойцов. На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных, а также уничтожили шесть автомобилей и три гаубицы Д-30», — передает «Ридус» сообщение Минобороны РФ.

На купянском направлении армия РФ ликвидировала шесть диверсионно-разведывательных групп и до 60 украинских военных. На донецком направлении было уничтожено более 100 солдат ВСУ. Также военные РФ нанесли сокрушительный удар по огневым позициям украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о сложной ситуации для ВСУ на угледарском направлении. В начале февраля военные РФ взяли город в полукольцо.

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Украинская армия потеряла боле 70 военных в районах Никольского и Угледара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах Никольского и Угледара украинская армия потеряла более 75 бойцов. На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных, а также уничтожили шесть автомобилей и три гаубицы Д-30», — передает «Ридус» сообщение Минобороны РФ. На купянском направлении армия РФ ликвидировала шесть диверсионно-разведывательных групп и до 60 украинских военных. На донецком направлении было уничтожено более 100 солдат ВСУ. Также военные РФ нанесли сокрушительный удар по огневым позициям украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о сложной ситуации для ВСУ на угледарском направлении. В начале февраля военные РФ взяли город в полукольцо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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