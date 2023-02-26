Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на концерт группы «Любэ»

Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на концерт группы «Любэ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На концерт группы «Любэ» в Ханты-Мансийске (ХМАО), который состоится 20 марта, местные жители раскупили большую часть билетов. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Выступление состоится в большом зале КТЦ «Югра-Классик».

«За время существования „Любэ“ живые выступления группы увидели миллионы зрителей в России и за рубежом», — указано в анонсе на сайте центра. На момент публикации новости для покупки доступны порядка 20 билетов, при этом вместимость зала — 1000 мест. Самых дешевых билетов, стоимостью 2,2 тысячи рублей, в продаже нет. По данным сервиса «Яндекс Афиша», для покупки доступно семь билетов.

Ранее URA.RU анонсировало выступление группы «Любэ» в Ханты-Мансийске. Концерт продлится 2 часа 20 минут.

Дешевых билетов в продаже нет ugraclassic.ru