26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

В ХМАО жители раскупили билеты на концерт любимой группы Путина. Скрин

Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на концерт группы «Любэ»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, расторгуев николай, группа любэ
Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на концерт группы «Любэ» Фото:

На концерт группы «Любэ» в Ханты-Мансийске (ХМАО), который состоится 20 марта, местные жители раскупили большую часть билетов. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Выступление состоится в большом зале КТЦ «Югра-Классик».

«За время существования „Любэ“ живые выступления группы увидели миллионы зрителей в России и за рубежом», — указано в анонсе на сайте центра. На момент публикации новости для покупки доступны порядка 20 билетов, при этом вместимость зала — 1000 мест. Самых дешевых билетов, стоимостью 2,2 тысячи рублей, в продаже нет. По данным сервиса «Яндекс Афиша», для покупки доступно семь билетов.

Ранее URA.RU анонсировало выступление группы «Любэ» в Ханты-Мансийске. Концерт продлится 2 часа 20 минут.

Дешевых билетов в продаже нет
Через сервис «Яндекс Афиша» доступны только билеты стоимостью 4200 и 4700 рублей

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На концерт группы «Любэ» в Ханты-Мансийске (ХМАО), который состоится 20 марта, местные жители раскупили большую часть билетов. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Выступление состоится в большом зале КТЦ «Югра-Классик». «За время существования „Любэ“ живые выступления группы увидели миллионы зрителей в России и за рубежом», — указано в анонсе на сайте центра. На момент публикации новости для покупки доступны порядка 20 билетов, при этом вместимость зала — 1000 мест. Самых дешевых билетов, стоимостью 2,2 тысячи рублей, в продаже нет. По данным сервиса «Яндекс Афиша», для покупки доступно семь билетов. Ранее URA.RU анонсировало выступление группы «Любэ» в Ханты-Мансийске. Концерт продлится 2 часа 20 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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