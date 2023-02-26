В Екатеринбурге стартует суд над мужчиной, застрелившим продавца дорогой иномарки

По версии силовиков, свердловчанин застрелил мужчину, чтобы забрать его машину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге начнут судить мужчину, который застрелил местного жителя в Нижнем Тагиле, собиравшегося продать свой автомобиль Volvo. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Предполагаемым преступником считают 26-летнего жителя Камышлова.

По версии силовиков, подозреваемый в марте 2022 года нашел на сайте продажи автомобилей иномарку Volvo за 2,3 миллиона рублей и договорился с продавцом о встрече. Владелец машины приехал к кинотеатру на улице Ленина в Нижнем Тагиле. Тогда мужчина попросил его якобы для проверки автомобиля выехать за город. Когда они оказались в безлюдном месте, предполагаемый убийца несколько раз выстрелил в голову тагильчанина из пистолета, а труп убрал в багажник и вывез в лесополосу.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что полицейские нашли машину на улице Крылова в Невьянске. Правоохранители при поддержке ОМОНа Росгвардии поймали подозреваемого менее чем за сутки. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, убийца собирался продать украденную машину.