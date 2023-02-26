ФАС признала недобросовестными дворников магнитогорского курорта

Дворники с уборщиками должны были приступить к работам в январе, но этого не сделали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области признало недобросовестной кемеровскую компанию «Альянс», которая за 610 тысяч рублей должна была убирать помещения и территорию курорта «Карагайский». Документ опубликован на сайте ведомства.

«Включить сведения об ООО „Альянс“ в реестр недобросовестных поставщиков. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия», — отмечается в решении УФАС.

Подряд на уборку помещений и территории комплекса отдыха «Альянс» выиграл на период с января до конца мая 2023 года. Однако муниципальное учреждение «Отдых» (МБУ «Отдых») из Магнитогорска дворников и уборщиц не увидело. В решении УФАС приводятся сведения о том, что пакет документации, который требуется по закону, также был передан заказчику не в полном объеме.

В результате МБУ «Отдых» до 23 января ежедневно составляло акты об отсутствии персонала на рабочем месте. Свои акты о недопуске сотрудников оформляли и на стороне подрядчика. Однако представители УФАС не увидели подтверждений того, что работники «Альянса» присутствовали на месте выполнения работ.

В итоге недобросовестной компанию-подрядчика признали сроком на два года. На этот же период статус недобросовестного исполнителя получил руководитель фирмы.